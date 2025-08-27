Dominicana: Ministro y embajador Queirolo visitan Ecoacero

Acompañó a los visitantes el empresario dominicano Manuel Estrella, propietario del Grupo Estrella, activo en construcción civil y grandes proyectos de infraestructura, y también propietario de la planta de cemento adyacente Panam.

Las instalaciones —entre las más modernas de toda la región del Caribe, junto con plantas similares operadas por la familia ítalo-dominicana Vicini— tienen una capacidad de producir aproximadamente un millón de toneladas de varilla corrugada al año, para satisfacer la dinámica demanda de construcción de un país que crece a un ritmo cercano al 5% anual y exporta el 25% de su producción.

El proyecto generó aproximadamente 500 empleos directos y, gracias a la adquisición de maquinaria italiana por valor de casi 50 millones de euros, se benefició de financiación subvencionada de SACE, la agencia italiana para la cooperación internacional.

La contratación en Italia, que contó con la participación de las mejores pymes especializadas, principalmente del noreste, fue posible gracias a la consultoría del experto italiano Emanuel Roiatti.

Unos 20 técnicos italianos trabajan permanentemente en la obra, mientras que la mano de obra local, procedente en su mayoría de institutos técnicos locales, fue capacitada por italianos directamente en la obra. (ANSA).