Dominicana: Msc Cruceros refuerza su presencia

A la reunión asistieron numerosas autoridades dominicanas, tanto locales como nacionales, incluyendo al Ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, así como varios representantes del cuerpo diplomático acreditado. También estuvieron presentes representantes del sector empresarial, incluyendo al distribuidor local de los yates Azimut-Benetti.

El capitán del barco, Dino Sagani, ilustró las características que hacen del MSC World America uno de los cruceros más avanzados y energéticamente eficientes del mundo.

Botado en abril de 2025, el barco, de 323 metros de eslora, 70 metros de manga y más de 200.000 toneladas, tiene capacidad para más de 6.000 pasajeros y una tripulación de más de 2.000 personas.

Como señaló la Directora de Comunicaciones, Sofía Basterra, la expansión de MSC Cruceros en el mercado de cruceros se centra firmemente en República Dominicana, donde el grupo está presente desde 2014. Se prevé una expansión de rutas a partir del próximo noviembre, gracias a una renovada apuesta por el país, que tendrá su centro de operaciones en La Romana.

La compañía también ha enfatizado su carácter global, con pasajeros de 185 nacionalidades, una flota que opera a nivel mundial y miles de marineros de diversas nacionalidades, incluyendo un número significativo de trabajadores dominicanos.

Una vez plenamente operativa, la nueva oferta del grupo atraerá a aproximadamente 120.000 visitantes internacionales a República Dominicana, lo que equivale aproximadamente al 4% del total de turistas previsto para el próximo año.

El embajador italiano, Stefano Queirolo Palmas, concluyó con un discurso centrado en la importancia estratégica de la economía azul para Italia, que representa el 10% del PIB.

También recordó el carácter profundamente italiano de la historia del grupo, que ha evolucionado de una modesta empresa familiar a una multinacional de talla mundial. (ANSA).