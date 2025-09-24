Dominicana multa con US$5 millones a administradora de aeropuerto por apagón

República Dominicana multó a la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Las Américas, en la capital Santo Domingo, con US$5 millones por el fallo eléctrico registrado el domingo pasado, informó este miércoles la Comisión Aeroportuaria.

Cientos de personas se vieron afectadas por los más de 50 vuelos que fueron cancelados o sufrieron retrasos por el apagón, provocado por una falla interna. El corte eléctrico duró cerca de nueve horas: comenzó a las 9:18 (13:18 GMT) y se prolongó hasta pasadas las 18:00 (22:00).

La concesionaria Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) tendrá que pagar "en beneficio del Estado dominicano la suma de US$5 millones", dice un comunicado de la Comisión Aeroportuaria.

La entidad también dispuso que la empresa asuma "los costos asociados por los daños causados a los pasajeros y las líneas aéreas".

Un informe preliminar elaborado por una comisión del gobierno atribuyó la interrupción al colapso de una celda-seccionadora de media tensión en la terminal norte.

Algunos de los vuelos del domingo fueron desviados a los aeropuertos de Punta Cana y Santiago.

La Comisión Aeroportuaria ordenó igualmente a la empresa presentar en un plazo de 48 horas los planos y el informe oficial del incidente y completar en un máximo de tres meses una intervención estructural de todo el sistema eléctrico del aeropuerto para elevar su confiabilidad.

Aerodom dijo en un mensaje que tomó "debida nota" del comunicado emitido por la Comisión Aeroportuaria y que espera recibir la resolución oficial para "emitir una reacción más detallada".

El presidente dominicano, Luis Abinader, advirtió el lunes que, de confirmarse negligencia, habría consecuencias para Aerodom.

