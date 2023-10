SANTIAGO (AP) — La campeona mundial Marileidy Paulino sabe que se espera mucho de ella en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Pero la presión no es algo que afecte a la velocista de la República Dominicana.

Paulino, una de las pocas figuras de elite que acudió a la justa continental, recibió el martes la medalla de oro que ganó la víspera junto con sus compatriotas Anabel Medina, Ezequiel Suárez y Robert King en el relevo mixto 4x400.

Monarca mundial de los 400 metros Budapest el pasado agosto, Paulino derrochó toda su clase en su presentación en el Estadio Nacional con un gran cierre en la prueba para darle a su país la medalla de oro superando claramente a su oponente brasileña en la última posta.

“Esta medalla es un logro que no había tenido, mis compañeros tampoco. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de tener la medalla”, dijo Paulino luego de recibir su presea. “Aun faltan más pruebas, esperemos que el equipo de atletismo dominicano siga ganando más”.

Aunque no es su especialidad, Paulino correrá en los 200 metros donde se espera que pueda pelear por el primer puesto.

Ella lo sabe, pero no siente presión por ser la figura a seguir en esa prueba.

“No estoy confiada, pero la verdad me lo tomó normal, no me estreso por eso”, dijo la atleta de 27 años oriunda de Nizao. “Dios me da fortaleza para enfocarme en lo mío y no pensar en los obstáculos, aunque también la lectura me calma”.

Paulino dijo que los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 le están sirviendo de preparación para los Juegos Olímpicos de París, donde buscará repetir en el podio tras su plata en los 400 de Tokio 2020.

“En el futuro están los Juegos Olímpicos, pero también hay que estar bien porque se viene un Mundial (bajo techo en Glasgow en marzo de 2024) y tengo competencias de la Liga Diamante”, remarcó. “Hay que estar preparadas para todo eso”.

Y seguramente todo lo hará sin presionarse.