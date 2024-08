Dominicana Pirón termina 7ma en la categoría de los 49 kg. en sus cuartos Juegos Olímpicos

PARÍS (AP) — La dominicana Beatriz Pirón se despidió de su cuarta participación en Juegos Olímpicos al finalizar en la séptima posición en la categoría de los 49 kg de la halterofilia.

Pirón terminó con un total de 192 kilos después de levantar 85 en la fase de arranque y lograr 107 en su segundo intento de envión. La dominicana realizó un tercer intento en 110 kilogramos pero no pudo levantar la barra.

Con su actuación del miércoles en la Arena París Sur, la dominicana firmó su cuarta participación dentro de las 10 primeras en una justa olímpica, aunque igualó su peor resultado tras el noveno puesto en Londres 2012. Se quedó a un kilogramo de subir al podio en Río 2016, a donde llegó con apenas 17 años.

La campeona olímpica vigente, la china Zhihui Hou tuvo que imponer una nueva marca olímpica en envión para revalidar su título. Hou levantó 117 kilos con su último intento para un total de 206 kilogramos con los que superó por uno a la rumana Mihaela Cambei, quien por un segundo acarició la gloria olímpica.

Pirón finalizó la fase de arranque en la sexta posición con 85 kilogramos, luego de fallar dos veces con 88 kilos en la barra.

La venezolana Katherin Echandía finalizó en la novena después de fallar en su tercer intento en la prueba de envión con 109 kilogramos en la barra. Con apenas 22 años de edad y en su presentación olímpica, Echandía terminó con 188 kilogramos, 83 en la prueba de arranque y 105 en envión.

La oriunda de Valencia, quien logró su primer intento de envión, 105 kilogramos, falló en el segundo con 107 kilos totales. Cuando llegó el momento de un último intento, pareció tomarla por sorpresa y se le vio colocándose los vendajes a toda prisa en la zona de competidoras.

La venezolana, quien está a siete días de cumplir 23 años, salió a toda prisa a la tarima y con apenas unos segundos restantes en su turno apenas tuvo tiempo de realizar un intento a medias.

“Salí un poco apresurada, no me dio tiempo de pensar bien cómo iba a ser la técnica, creo que apresuré mucho la técnica, por eso no pude finalizar bien mi último movimiento”, declaró.

La venezolana venía de colgarse la plata en la categoría de los 49 kilogramos en los pasados Juegos Panamericanos.

