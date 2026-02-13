Dominicana: Presidente Abinader concurrirá a cita con Trump para reforzar alianza

La cita busca fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos y contener la influencia china en la región.

Los principales medios de comunicación dominicanos informaron al respecto, y especificaron que a la reunión también asistirán los presidentes de El Salvador, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Honduras, y que las conversaciones se centrarán en inversión, seguridad, migración y transferencia de tecnología, promoviendo el comercio con Washington.

La participación de Abinader marca el inicio de una gira diplomática que continuará en Chile, con reuniones bilaterales, y en Francia, donde se reunirá con Emmanuel Macron y englobará eventos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fortaleciendo la presencia internacional de la República Dominicana y diversificando sus interlocutores estratégicos. (ANSA).