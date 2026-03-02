Dominicana: Sergio Maffettone asume como embajador italiano

Nacido en Nápoles el 2 de mayo de 1974, se licenció en Derecho por la Universidad de Nápoles en 1997. Tras un concurso, ingresó en el servicio diplomático el 17 de diciembre de 2001.

Tras ocupar puestos iniciales en la Dirección General de Italianos en el Extranjero y Políticas Migratorias, la Dirección General de Países Mediterráneos y Oriente Medio y la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupó el cargo de Primer Secretario de Comercio en Tirana desde 2005.

En 2008, Maffettone regresó a Roma, donde ocupó el cargo de Jefe de Gabinete de la Dirección General de Países de Asia, Oceanía, Pacífico y Antártida del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En 2010, el diplomático fue enviado en misión a Herat como Jefe del Componente Civil del PRT. Ese mismo año, se incorporó a la Embajada en Pekín como Jefe de la Oficina de Prensa y, desde 2013, fue el primer Cónsul General en Chongqing.

En 2017, Maffettone regresó a Roma, donde realizó prácticas en Enel Green Power. En 2018, trabajó en el Ministerio de Desarrollo Económico como Asesor Diplomático Adjunto del Ministro.

En 2019, regresó a la Farnesina como Jefe de la Secretaría del Subsecretario de Estado. Desde 2023 era Cónsul General de Primera Clase en Múnich y ahora será el Embajador de Italia en la República Dominicana (ANSA).