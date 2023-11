SANTIAGO (AP) — El dominicano José González y la cubana Yunisleidy García se proclamaron el martes como los monarcas de la velocidad de los Juegos Panamericanos de Santiago, una cita huérfana de las grandes estrellas del continente.

Después de una mala salida en otra fría noche de la primavera chilena, González aceleró para extender el hombro y llevarse la victoria de los 100 metros masculinos con un tiempo de 10.30 segundos. Superó por una centésima al brasileño Felipe Bardi y al guyanés Emmanuel Archibald, plata y bronce, respectivamente.

Poco antes, Yunisleidy García se consagró en los 100 femeninos con un crono 11.36 en la pista del Estadio Nacional de la capital chilena. La guyanesa Jasmine Abrams atrapó la plata con 11.52 y la trinitense Michelle-Lee Ahye obtuvo el bronce con 11.53.

García se convirtió en la primera cubana en ganar los 100 desde que Liliana Allen lo hizo en casa, en la justa de La Habana 1991.

“Estoy demasiado contenta por mi actuación, no fue mi mejor marca, pero lo di todo en la pista", dijo García. "No es por halagarme, pero sabía que estaba entre las posibles medallistas. No estábamos todas en nuestro mejor nivel, pero igual se dio una disputada carrera”.

La de González fue el segundo oro de los dominicanos en el atletismo de Santiago 2023 luego que el equipo del relevo mixto 4x400, con Marileidy Paulino como baluarte, se impuso el lunes. García logró el primero oro de Cuba en el programa de pista y campo, sucediendo en el trono a la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

Nombres de fuste como los de Thompson-Herah, así como de velocistas de Estados Unidos y Jamaica, brillan por su ausencia en la capital chilena.

Esta edición de los Panamericanos cayeron en una fecha posterior al término de la temporada de atletismo y las mejores figuras del continente, como la saltadora venezolana Yulimar Rojas en el salto triple y la vallista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, optaron por tomar descanso y poner la mira en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El colombiano Arnovis Dalmero (salto largo), el chileno Santiago Ford (decatlón) y el estadounidense Kasey Knevelbaard (5.000 metros) se llevaron los otros que se entregaron en la segunda jornada del atletismo.

Con el triunfo de Dalmero, Colombia firmó el doblete en el salto de longitud. Natalia Linares, de 20 años, se alzó con el cetro femenino la noche del domingo. Dalmero, de 23 años, se coronó con un salto de 8,08 metros que consiguió en su segundo intento de la definición.

Los cubanos Alejandro Parada y Maikel Vidal, ambos con registros de 8,01 metros, recibieron las preseas de plata y bronce, respectivamente. Parada acumuló menos intentos nulos que Vidal.

Por su parte, el anfitrión Chile celebró victorias en noches sucesivas cuando Santiago Ford se proclamó campeón del decatlón.

Ford, quien nació en Cuba y se nacionalizó chileno a fines de 2022, recibió el aliento del público en la noche de Halloween. Apenas 24 horas antes, Lucas Nervi también hizo vibrar a sus compatriotas al ganar el lanzamiento de disco.

La victoria de Ford se concretó con un acumulado de 7.834 puntos para superar al brasileño José Fernando Ferreira (7.748) y el estadounidense Ryan Talbot de 7.742.

Knevelbaard obtuvo el oro de los 5.000 metros tras la descalificación del mexicano Fernando Daniel Martínez, que festejó en la pista.

Martínez, el campeón de los Panamericanos hace cuatro en Lima, cruzó primero la meta, imponiéndose en un reñido sprint a Knevelbaard. Pero poco después se anunció la descalificación del mexicano y la victoria de Knevelbaard. La medalla de plata quedó en manos del canadiense Charles Philibert-Thiboutot y el bronce fue para el brasileño Altobeli Da Silva.