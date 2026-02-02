Dominicana y Puerto Rico someten a los equipos mexicanos en el inicio Serie del Caribe

República Dominicana y Puerto Rico iniciaron la Serie del Caribe 2026 con el pie derecho al vencer a México Rojo y México Verde, respectivamente, con idéntica pizarra de 5x4, el domingo en el estadio Panamericano de béisbol.

En el juego estelar, un demoledor Junior Lake con cuatro hits en cuatro turnos al bat y tres carreras producidas fue clave para que los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, vencieran 5x4 a los Charros de Jalisco, denominados México Rojo.

Osvaldo de la Cruz, pitcher abridor de la novena dominicana, se metió en problemas en la primera entrada: regaló una base por golpe y una base por bolas, además le conectaron un sencillo para que se le llenara la casa de charros; aún así el daño fue mínimo: una carrera.

Los Leones también llenaron los senderos en la tercera entrada ante el inicialista mexicano Manny Bañuelos, que regaló dos pasaportes. Junior Lake apareció para pegar un doblete productor de tres carreras anotadas por Franchy Cordero, Erik González y Sócrates Brito.

Gustavo Núñez y Erik González timbraron dos carreras más para el Escogido en el quinto inning.

Cuando De la Cruz se disponía a completar la quinta entrada, Mateo Gil le pegó un doble productor de dos carreras que acercaron a los Charros. El abridor dominicano se fue tras una labor de cuatro entradas y dos tercios con 97 lanzamientos de los cuales 60 fueron strike.

México lanzó una amenaza de tres imparables en la parte baja del séptimo episodio ante el serpentinero Emailin Montilla, pero la prometedora ofensiva solo dejó una carrera.

Jefry Yan, en la octava con dos ponches que celebró de manera eufórica, y Jimmy Cordero, en la novena, aparecieron en la lomita para asegurar la victoria quisqueyana.

Kenny Hernández se apuntó el triunfo con salvamento de Cordero; Bañuelos fue el pitcher perdedor.

- Puerto Rico ganó con dramática voltereta -

En el primer partido, un batazo oportuno de Rubén Castro en la novena entrada produjo dos carreras con las que los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico lograron una dramática voltereta para vencer 5x4 a los Tomateros de Culiacán, que participan como México Verde.

"Este equipo siempre lucha, si vamos a perder, va a ser con las botas bien puestas. En el juego de hoy tuvimos que mover las piezas de manera diferente, aguantamos a la ofensiva de Culiacán y al final Rubén Castro hizo un excelente trabajo", comentó Omar López, mánager de Puerto Rico.

México Verde aprovechó los lanzamientos sin consistencia del serpentinero abridor Collin Wiles para tomar una ilusoria ventaja de cuatro carreras mexicanas en las dos primeras entradas.

La novena verde dejó la casa llena en el tercer rollo ante el pitcheo del relevista Brady Tedesco.

David Reyes abrió por México y tuvo una ruta tranquila de cuatro entradas y un tercio que terminó cuando Yohandy Morales conectó el primer jonrón de esta Serie del Caribe, llevándose por delante a Gabriel Cancel.

Christian Vázquez timbró la tercera carrera para avivar la esperanza boricua en el septimo episodio.

Rubén Castro apareció en el momento preciso. Cuando la afición local estaba por cantar el out 27, el bateador designado de Puerto Rico pegó un sencillo por jardín izquierdo y remolcó las carreras de Jeremy Arocho y Johneshwy Fargas, que habían entrado como corredores emergentes.

"Tenemos que darle el crédito a Puerto Rico porque hizo lo necesario para ganar. Hoy no jugamos un partido malo. Mañana descansamos, pero espero con emoción ver la reacción de mi equipo en el próximo partido contra Panamá", dijo Lorenzo Bundy, mánager de México Verde.

Gabriel Rodríguez fue el pitcher ganador y Anthony Gose cargó con la derrota.

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México Verde 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0

Puerto Rico 0 0 0 2 0 0 1 0 2 5 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

República Dominicana 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 8 1

México Rojo 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 8 1

Tabla de posiciones

G P PCT JD CA CR

1. Puerto Rico 1 0 1.000 - 5 4

. República Dominicana 1 0 1.000 - 5 4

3. Panamá 0 0 .000 0.5 0 0

4. México Rojo 0 1 .000 1 4 5

. México Verde 0 1 .000 1 4 5