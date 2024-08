Dominicano Ogando sin miedo a Lyles en la prueba de los 200 metros de los Juegos Olímpicos de París

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Alexander Ogando sonríe cuando escucha una pregunta sobre sus posibilidades de vencer a Noah Lyles, el favorito para colgarse la medalla de oro en los 200 metros de los Juegos Olímpicos en París y sin dudarlo responde: “Todo es posible”.

Con una dominante actuación en las clasificatorias realizadas el lunes, el velocista dominicano se clasificó a las semifinales de la prueba donde el estadounidense, medalla de bronce en Tokio 2020, es el candidato número uno para ganar.

Ogando marcó un tiempo de 20.04 en la cuarta ronda eliminatoria que fue ganada por el estadounidense Kenny Bednarek, quien marcó 1.96.

“Me sentí muy bien, los 200 metros es como quien dice lo que más me gusta y estamos aquí otra vez dando lo mejor de uno”, dijo Ogando a The Associated Press. “Esperemos obtener una medalla del color que sea, oro, plata o bronce”.

Para llevarse el oro, el pupilo del legendario Félix Sánchez deberá lograr un campanazo. Además de Lyles, quien no ha perdido ninguna carrera en esa distancia desde que quedó tercero en Tokio 2020, la prueba tiene al canadiense Andre de Grasse, actual campeón olímpico.

Otros contendientes son el propio Bednarek, el botsuanés Letsile Tobogo y el estadounidense Erryion Knighton.

“Yo he venido trabajando bastante los últimos años justo para esto, para irme de aquí con una medalla”, añadió Ogando. “Es algo que sería muy importante para mi país porque motivaría a que lleguen más atletas que tengan igual o más talento que yo”.

Ogando fue medallista de plata en la prueba de relevos 4x400 mixtos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, corriendo al lado de Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino y Anabel Medina.

Rumbo a París a París 2024, el velocista de 24 años comenzó a trabajar de la mano de Sánchez, oro en los 400 con vallas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en Londres 2012.

El trabajo con su nuevo entrenador ha rendido frutos. El tiempo de Ogando sobre la pista del Stade de France en Saint-Denis fue el tercero mejor en la jornada. Sólo Bednarek y Knighton fueron mejores.

Lyles, al igual que le ocurrió en los 100 metros, no estuvo en su mejor forma en las eliminatorias y marcó un tiempo de 20.19 que le sirvió para ubicarse en la sexta posición.

“A mí no me importa quien esté corriendo conmigo”, agregó el velocista. “Yo aquí vengo por un objetivo que es llegar primero a la meta”.

Esté Lyles o no.

AP