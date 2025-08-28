LA NACION

Dominicano Pablo Rosario ficha por el Oporto

El centrocampista dominicano del Niza, Pablo Rosario, de 28 años, fichó por el FC Porto...

El centrocampista dominicano del Niza, Pablo Rosario, de 28 años, fichó por el FC Porto portugués, anunciaron ambos clubes este jueves.

Llegado al Niza francés en el verano de 2021 procedente del PSV Eindhoven, donde disputó 138 partidos, el internacional con República Dominicana (5 partidos), que posee también la nacionalidad neerlandesa, disputó un total de 149 partidos en el Niza.

Según el club luso, con el que Rosario firmó un contrato hasta junio de 2029, el monto del traspaso es de 3,75 millones de euros (unos US$4,4 millones), más medio millón de euros en variables.

En el Oporto estará a las órdenes del que fuera su entrenador en el Niza Francesco Farioli.

