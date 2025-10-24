Don Mattingly llega a una Serie Mundial en su 39ª temporada en el béisbol profesional

TORONTO (AP) — Llegar a la Serie Mundial por primera vez al final de su 39ª temporada en el béisbol profesional, Don Mattingly ofrece más que consejos al mánager de Toronto John Schneider. También colabora como guardaespaldas.

La noche antes del tercer juego de la serie divisional, Schneider llevó a Mattingly a cenar a Patsy’s, un antiguo restaurante italiano favorito de Frank Sinatra en el centro de Manhattan. Un mánager visitante a punto de enfrentarse a los Yankees pensó que no debería estar solo en Nueva York.

“Fui con Donnie a propósito, para que fueran tras él, no tras mí”, comentó Schneider. “Fue genial".

Mattingly será el coach de banca de Schneider cuando los Azulejos abran la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche, en su décima temporada como coach junto con 17 como jugador profesional y 12 como piloto de Grandes Ligas.

“Se siente bien. Obviamente, se siente bien llegar aquí”, expresó el jueves. “No sé cómo más decirlo. Se sintió genial”.

Mattingly fue seleccionado por los Yankees en 1979 y pasó 14 temporadas en las Grandes Ligas en el Bronx. Frecuentemente se le menciona como el “Mejor Jugador de los Yankees que Nunca Ganó un Título”, lo cual surge cuando la gente menciona que Aaron Judge podría superarlo en ese apodo no deseado.

“No puedo pensar en eso. Es demasiado tarde ahora, ¿verdad?” dijo Mattingly, de 64 años. “Es lo que es como jugador. Fue una época diferente, sin duda. Solo un año de toda mi carrera fue un comodín”.

Fue contratado como coach de banca de Schneider antes de la temporada 2023, justo después de dejar su trabajo como mánager de Miami, y tuvo el papel adicional de coordinador ofensivo en 2024. Schneider, de 45 años, creció en Nueva Jersey durante los días de pelotero de Mattingly.

“Tenía el póster del ‘Hit Man’ en mi habitación, el traje a rayas", recordó Schneider, pensando en la campaña publicitaria de Converse de los años 80 que mostraba a Mattingly con un traje blanco a rayas mientras sostenía un bate como si fuera una metralleta. “Nos tomamos una foto en el Yankee Stadium después de ganar esa serie y se la envié y le dije: el yo de ocho años está bastante emocionado ahora mismo”.

Mattingly debutó con los Yankees en 1982, un año después de que perdieran ante los Dodgers en la Serie Mundial.

Seis veces All-Star, nueve veces ganador del Guante de Oro como primera base, MVP y campeón de bateo de la Liga Americana, Mattingly fue capitán de los Yankees en sus últimos cinco años. Nunca llegó a los playoffs hasta 1995, cuando bateó 0,417 con un jonrón y seis carreras impulsadas en la derrota de la serie divisional ante Seattle en cinco juegos.

Mattingly puso a los Yankees al frente al conectar un doble de dos carreras que rompió el empate en la sexta entrada del quinto partido, pero David Cone desperdició la ventaja en la octava. Seattle ganó con un doble impulsor de Edgar Martínez en la undécima.

Mattingly habría sido el segundo en batear en la duodécima.

Un mes después, Mattingly le dijo a los Yankees que deberían buscar otro primera base para 1996, y Nueva York ganó su primer título desde 1978. Mattingly anunció su retiro en enero de 1997, y su número 23 fue retirado ese verano. Regresó a los Yankees como coach de 2004 a 2007 bajo el mando del manager Joe Torre y fue entrevistado para suceder a Torre, pero perdió ante Joe Girardi.

Mattingly siguió a Torre a los Dodgers como coach durante tres temporadas, luego sucedió a su antiguo jefe como mánager y ocupó el cargo durante cinco años.

Clayton Kershaw, el jugador de los Dodgers con más tiempo en el equipo con 18 temporadas, fue seleccionado en 2006 en la misma clase que el hijo de Mattingly, Preston, ahora gerente general de los Filis de Filadelfia. Kershaw dijo que Don tenía la misma actitud en el dugout que Torre.

“Cada día era el mismo tipo. Sabía qué decir. No decía mucho", comentó Kershaw. "No había mucho de 'hey, te doy una palmada en la espalda', o 'hey, buen trabajo'. Era casi como un profesionalismo que él esperaba de nosotros”.

Los Dodgers de Mattingly fueron eliminados en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2013 y en la serie divisional los dos años siguientes. Se fue después de la temporada 2015 y firmó con los Marlins de Miami, una franquicia con bajo presupuesto. Se fue después de la temporada 2022, habiendo llegado a los playoffs solo en la temporada abreviada por la pandemia de 2020, cuando obtuvo el premio al Mánager del Año de la Liga Nacional.

“Realmente se trata de los jugadores y realmente se trata de ayudarlos de cualquier manera que puedas y eres en cierto sentido un servidor”, dijo. “Quieres tener ese corazón que es para alguien más. Tu éxito solo viene a través de ellos”.

La producción de Mattingly mermó por lesiones en la espalda desde al menos 1990, y terminó con un promedio de por vida de 0,307, 222 jonrones y 1099 carreras impulsadas. Sus números eran cercanos a los de Kirby Puckett, miembro del Salón de la Fama, quien bateó para 0,318 con 207 jonrones y 1085 carreras impulsadas en 12 años con Minnesota.

“Creo que recuerdo el año pasado mirando sus números, sus estadísticas, porque sabía que era un gran jugador, pero nunca supe cuán grandes eran realmente los números”, dijo el infielder de los Azulejos Ernie Clement, “Para su tiempo en las Grandes Ligas, fue uno de los mejores”.

