Don Omar dará un segundo concierto en España en 2026 en Sevilla el 18 de julio

SEVILLA, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El cantante puertorriqueño Don Omar, conocido como el 'Rey del Reggaetón', dará un segundo concierto en España en 2026, que en esta ocasión tendrá lugar en Sevilla el próximo 18 de julio.

De esta forma, el afamado cantante amplía su agenda en Europa, tras lograr un lleno absoluto en su primera fecha en este lado del charco, en Canarias y concretamente en el Tenerife Cook Music Fest, donde agotó todas las entradas en apenas una hora.

La venta de entradas para el concierto de Sevilla comenzará el lunes 29 de diciembre a las 12.00 horas a través de la web oficial de la organización, en www.cookmusicfest.es

La actuación en Sevilla tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja, con una capacidad que ronda los 60.000 espectadores, siempre dependiendo del montaje.

"La expectación por el regreso de Don Omar a los escenarios españoles ha superado todas las previsiones, consolidando una vez más su estatus como una de las figuras más influyentes y queridas del reggaetón a nivel mundial", ha explicado a Europa Press el equipo que organiza su presencia en el país.

Con este nuevo concierto, explican, miles de fans "que se quedaron sin entrada" en Tenerife tendrán ahora "la posibilidad de ver al legendario artista en directo".

La organización ha explicado que antes del concierto de Don Omar se subirán al escenario varios artistas en un cartel que será anunciado en detalle en los próximos días.

William Omar Landrón, conocido artísticamente como Don Omar, tiene 47 años y una carrera que abarca más de dos décadas, en la que ha sido una de las figuras más populares e influyentes de la historia del reggaetón con canciones como Danza Kuduro, Salió el Sol o Dale Don Dale, entre otras.