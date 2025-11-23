Don Omar se despide en el Flow Fest; Carlos Vives destaca como invitado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El primer día del Coca-Cola Flow Fest 2025 estuvo marcado el sábado por la presentación de Don Omar, quien comienza a despedirse de los escenarios, así como múltiples astros puertorriqueños y de un invitado colombiano cuyos géneros favoritos son el vallenato y la cumbia.

Don Omar sorprendió este año al declarar que padeció cáncer de riñón. A sus 47 años, y tras más de 25 de carrera en los que ha lanzado éxitos como “Dile”, “Danza Kuduro”, “Salí con tu mujer”, “Salió el sol” y “Dale don”, tomó la decisión de retirarse de los escenarios en 2026 no sin antes lanzar álbumes y hacer una gira mundial.

“Agradezco todo lo que hicieron por mí en este año, México, los llevo en mi corazón”, dijo al comienzo de su concierto.

Su presentación se sintió como el inicio de esta despedida histórica, pero los fans no dejaron de bailar y corear con sus temas. Don Omar tampoco dio un discurso solemne, sin embargo, agradeció por tantas veces que ha actuado en tierra mexicana, incluyendo su presentación para buena parte de los más de 79.000 asistentes al primer día del Flow. Previamente, Don Omar había encabezado el festival en 2022.

“Que sea un 2026 lleno de bendiciones, un beso, un abrazo, se despide éste su hermano mexicano”, señaló hacia el final.

Aunque fue una de las llamadas Coca-Cola Sessions, mini conciertos en un escenario aledaño al principal, la participación del colombiano Carlos Vives logró convocar a una multitud para escuchar sus éxitos “Pa’ Mayté”, “La bicicleta” y “Robarte un beso”. Vives incluso interpretó a capela unos versos de la canción ranchera mexicana “Morir iguales”.

“¡Viva José Alfredo Jiménez!”, exclamó en honor a su autor, fallecido el 23 de noviembre de 1973.

Vives aprovechó su presentación para celebrar la herencia de América y denunciar el racismo.

“Somos España, somos Europa, somos África”, dijo antes de interpretar “Fruta Fresca”. “Olvídate de los discursos, amemos todo lo que somos, todo está en nuestra sangre… nuestro mestizaje nos hace grandes, somos el antirracismo natural”.

Momentos después, Vives fue invitado del puertorriqueño Wisin para cantar “Nota de amor”, un tema que lanzaron junto con Daddy Yankee. Wisin se presentó en solitario tras haber formado parte del cartel del Flow con Yandel en 2021 y 2023. Wisin también invitó a El Bogueto y a Jory Boy. Su concierto incluyó éxitos como “Sexy movimiento”, “Escápate conmigo” y “Fiel”.

Lunay, otro de los artistas boricuas, invitó a una fan a brindar con champán sobre el escenario y le dio permiso para que hiciera lo que quisiera con él. La fan feliz perreó, lo abrazó y le besó la mejilla.

Durante su presentación, Lunay también pidió la liberación de “Chimi” en referencia al rapero puertorriqueño Yovngchimi, cuyo nombre verdadero es Ángel Javier Avilés, quien se encuentra detenido acusado de posesión de armas modificadas y conspiración para traficar armas de fuego.

Alguien que también tuvo un momento muy sensual en su concierto fue el puertorriqueño Lenny Tavarez, quien le bailó a una fan a la que le puso su cinturón alrededor del cuello y con la que hizo movimientos acrobáticos.

Álvaro Díaz causó impaciencia, pues su show comenzó 15 minutos después de lo establecido en el horario. En su presentación, que incluyó temas como “Lentito” y “Paranomal”, presentó una narrativa de una nave espacial S1ta 3000 con la que se despidió de la etapa de su más reciente álbum.

“Hoy le decimos ‘sayonara’ (adiós) a ‘Sayonara’”, dijo el astro originario de San Juan, Puerto Rico. “Esta va a ser la última vez que lo hacemos porque esta es mi segunda casa, ustedes están en mi corazón y si no fuera por Ciudad de México, por cómo se dejaron sentir, Sayonara jamás hubiese salido, se los juro”.

Myke Towers con sus canciones “Lala” y De La Rose con “WYA” y “QUEVASHACERHOY?” fueron otros de los artistas puertorriqueños que brillaron en el primer día del Flow Fest.

El festival continuará el domingo con las presentaciones de Bellakath, Bad Gyal, J Balvin, Sech y Natanael Cano.