Donald Trump acusa a Meghan Markle de "faltar al respeto" a Isabel II y de "utilizar" al príncipe Enrique

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que Meghan Markle ha "faltado al respeto" a la reina Isabel II por sus críticas al trato recibido por parte de la Casa Real británica, en una entrevista en la que también ha acusado a la duquesa de Sussex de "utilizar" a su marido, el príncipe Enrique.

"No soy un admirador. No lo fui desde el d√≠a uno", ha revelado Trump en una entrevista con el expol√≠tico brit√°nico Nigel Farage, en la que no ha escatimado cr√≠ticas contra Markle por su actitud durante estos √ļltimos meses. "Creo que Enrique est√° siendo utilizado y alg√ļn d√≠a lo lamentar√°", ha a√Īadido.

Para el expresidente norteamericano, los posicionamientos p√ļblicos de la duquesa han "arruinado" la relaci√≥n de su marido con la familia "y han hecho da√Īo a la reina", seg√ļn los extractos publicados por la cadena GB News antes de la divulgaci√≥n completa de la conversaci√≥n con Farage.

No es la primera vez que Trump critica a los duques de Sussex, a los que instó a pagarse su seguridad tras trasladarse a Estados Unidos. En cambio, sí ha tenido buenas palabras para Isabel II, que en el verano de 2019 recibió al magnate neoyorquino durante una polémica visita de Estado a Reino Unido.