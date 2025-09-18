Donald Trump eleva al secretario del Tesoro a 'número dos' del FMI

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al puesto de subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que convertirá a Dan Katz en el lugarteniente de Kristalina Georgieva. Según un comunicado emitido este jueves por el FMI, la jefa del organismo multilateral ha propuesto a Katz como su 'número dos' después de que la Casa Blanca se haya decantado por el hombre de confianza de uno de los adalides de la política económica de Trump. Ahora falta su confirmación por parte del Consejo Ejecutivo del FMI.

"Dan cree firmemente en la importante función que desempeña el Fondo para ayudar a los países miembros a garantizar la estabilidad económica y financiera en un momento de transformaciones importantes en la economía mundial. Su capacidad para establecer relaciones con una amplia gama de interlocutores será un activo importante para el Fondo", ha asegurado Georgieva.

"Me siento profundamente honrado por haber sido propuesto para este cargo en el FMI. El FMI desempeña un papel indispensable en el corazón del sistema monetario internacional. Espero con gran interés profundizar mi compromiso con el Fondo, su personal y sus miembros", ha declarado, de su lado, Katz.

Comúnmente, el segundo de abordo del FMI suele ser escogido por Washington y, posteriormente, refrendado en el cargo por el director gerente y el órgano rector de la entidad. La antecesora en el puesto de Katz, Gita Gopinath, anunció el pasado julio que se reincorporaba a la facultad de Economía de la Universidad de Harvard.

La economista de origen indio, que hizo historia en octubre de 2018 a propuesta de la entonces directora del FMI, Christine Lagarde, tras ser la primera mujer nombrada economista jefe, optó finalmente por reintegrarse al sistema educativo tras el amago de hacer eso mismo a principios de 2022.

Como 'número dos' de la institución desde 2022, Gopinath lideró las labores de vigilancia y de otras políticas relacionadas. Además, fue la encargada de supervisar la investigación y las publicaciones emblemáticas del FMI.