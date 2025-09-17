Donald Trump planea elevar al secretario del Tesoro a “número 2” del FMI

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea nominar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para el puesto de subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que convertirá a Dan Katz en el lugarteniente de Kristalina Georgieva. Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, la Casa Blanca habría seleccionado a un hombre de confianza de uno de los principales adalides de la política económica del mandatario republicano. No obstante, reconocen también que la designación de Katz podría caerse en el último momento.

Comúnmente, el segundo de abordo del FMI suele ser escogido por Washington y, posteriormente, confirmado para el cargo por el director gerente. La antecesora en el puesto de Katz, Gita Gopinath, anunció en julio que se reincorporaba a la facultad de Economía de la Universidad de Harvard.

La economista de origen indio, que hizo historia en octubre de 2018 a propuesta de la entonces directora del FMI, Christine Lagarde, tras ser la primera mujer nombrada economista jefe, optó finalmente por volver al sistema educativo tras el amago de hacer eso mismo a principios de 2022. Como 'número 2' de la institución desde 2022, Gopinath lideró las labores de vigilancia y de otras políticas relacionadas. Además, fue la encargada de supervisar la investigación y las publicaciones emblemáticas del FMI.