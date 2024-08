Donald Trump publica imágenes falsas de Taylor Swift apoyando su candidatura generadas por IA

Taylor Swift apoyó públicamente a Joe Biden en 2020, y anteriormente ya desveló haber votado a Barack Obama en 2008. Aunque todavía no se ha pronunciado sobre su posición de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre, Donald Trump ha compartido unas imágenes falsas generadas por inteligencia artificial en las que supuestamente Swift apoya su candidatura.

En la red social Truth Social, Trump compartió varias imágenes de fans de Swift luciendo camisetas en las que se puede leer "Swifties con Trump". Asimismo, también colgó una foto en la que aparece la cantante junto al texto: "Taylor quiere que votes a Donald Trump". "Acepto", escribió el candidato. Sin embargo, estas imágenes son falsas y generadas por IA.

En 2020, Swift cargó directamente contra Trump, publicando en X (antes Twitter) un mensaje en el que criticaba la reacción del político a las protestas por la muerte de George Floyd. "Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tienes el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? Te echaremos en noviembre", aseguró.

Por su parte, el libro 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass de Ramin Setoodeh' recoge unas declaraciones en las que Trump alaba a Swift. "Creo que es guapa, ¡muy guapa! La encuentro muy guapa. Creo que ella es liberal", afirmó.

Después de que Trump compartiera las imágenes falsas, algunos fans han compartido su opinión en X. "Que Taylor Swift demandara a Donald Trump sería muy divertido", aseguró un usuario. "¿Quién más quiere que Taylor Swift demande a Donald Trump?", se puede leer en la plataforma.

"Este es un nivel completamente nuevo de colapso de Trump. Está publicando imágenes generadas por IA de fans de Taylor Swift con Trump... ¿Así se ve la desesperación?", reza otro post.

"Trump publicó un collage de fans de Taylor Swift generado por IA que llevando camisetas de Swifities con Trump y escribió 'acepto' como si esto fuera real. Quiero decir... Esto es muy patético, incluso para Trump", comentó otro tuitero.

Europa Press