Donald trump sugiere que liz cheney debería ir al paredón por su postura en política exterior

WASHINGTON, 1 nov (Reuters) - La exlegisladora estadounidense Liz Cheney dijo el viernes que el comentario violento del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, con el que sugería que la exparlamentaria debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por su postura en política exterior demostraba que no se le podía confiar la Casa Blanca y que, si llegaba al poder, atacaría a sus enemigos. El expresidente Trump, que se enfrenta a la vicepresidenta demócrata de EEUU Kamala Harris en las elecciones del martes, llamó el jueves a Cheney "individua muy tonta" y "belicista", y señaló que ella y su padre, el exvicepresidente republicano Dick Cheney, se negaron a respaldar su tercera candidatura presidencial. "Es una belicista radical. Pongámosla con un rifle delante de nueve fusiles disparándole, ¿vale? A ver qué le parece. (A ver qué le parece) que le apunten a la cara", dijo Trump a sus seguidores en un acto de campaña con el expresentador de Fox News Tucker Carlson en Arizona. Trump ha prometido en repetidas ocasiones investigar o procesar a sus rivales políticos, entre ellos Cheney, así como a trabajadores electorales, periodistas y ciudadanos de izquierdas, entre otros, y dijo que el ejército podría utilizarse contra lo que él llama "lunáticos radicales de izquierdas" si se producen disturbios el día de las elecciones. Cheney, una de las voces de los republicanos de más alto perfil en volverse contra Trump, respaldó a Harris para la contienda del 5 de noviembre diciendo que cruzó las fronteras de los partidos para poner al país por encima de la política y calificando a Trump de "peligro". "Así es como los dictadores destruyen las naciones libres. Amenazan con la muerte a quienes hablan en su contra. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano", respondió Cheney en una publicación de X el viernes, y añadió "#Womenwillnotbesilenced". No se pudo contactar inmediatamente a los representantes del equipo de campaña de Trump para hacer comentarios. Cheney, que llegó a ser una de las principales líderes del partido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, perdió su escaño en el Congreso tras respaldar la segunda destitución de Trump por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021 y después ayudar a dirigir la investigación sobre el ataque.

Desde entonces ha hecho campaña con Harris, que debe ganarse a republicanos e independientes —sobre todo en siete estados clave— para ganar.

Los demócratas vilipendiaron en gran medida a Dick Cheney por su defensa a ultranza de la guerra de Irak bajo el mandato del expresidente republicano George W. Bush, pero lo abrazaron calurosamente en una conmemoración en el Congreso un año después del asalto del 6 de enero. Bush no tiene previsto dar su apoyo a la candidatura. (Redacción de Susan Heavey; eición de William Maclean; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters