Donantes privados aportan para mantener programas de ayuda exterior tras recortes en EE.UU.

NUEVA YORK (AP) — Cuando la administración Trump congeló la asistencia extranjera de la noche a la mañana, comenzaron esfuerzos urgentes para averiguar cómo continuar con programas de ayuda críticos que podrían ser financiados por donantes privados.

Varios grupos lanzaron recaudaciones de fondos en febrero y, eventualmente, estos fondos de emergencia movilizaron más de US$125 millones en ocho meses, una suma que, aunque no era suficiente, superó lo que los organizadores habían imaginado posible.

En esos primeros días, incluso con las necesidades acumulándose, los donantes adinerados y las fundaciones privadas luchaban por saber cómo responder. De los miles de programas que Estados Unidos financiaba en el extranjero, ¿cuáles podrían salvarse y cuáles tendrían el mayor impacto si continuaban?

"Tuvimos la suerte de estar en contacto y comunicación con algunos donantes muy estratégicos que entendieron rápidamente que la respuesta correcta para ellos era en realidad una respuesta para el campo", declaró Sasha Gallant, quien lideró el equipo en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) especializado en identificar programas que fueran tanto rentables como impactantes.

Trabajando fuera del horario laboral o después de haber sido despedidos, los miembros del equipo de Gallant y empleados de la oficina del economista jefe de USAID reunieron una lista que eventualmente incluyó 80 programas que recomendaron a donantes privados. En septiembre, el Project Resource Optimization (PRO), como se llegó a llamar su esfuerzo, anunció que todos los programas habían sido financiados, con más de US$110 millones movilizados en donaciones caritativas. Otros fondos de emergencia recaudaron al menos US$15 millones adicionales.

Esos fondos son solo los más visibles que los donantes privados movilizaron en respuesta a la retirada sin precedentes de la ayuda extranjera de Estados Unidos, que totalizó US$64.000 millones en 2023, el último año con cifras completas disponibles. Es posible que las fundaciones privadas y los donantes individuales hayan dado mucho más, pero esos regalos no se informarán durante muchos meses.

Para la administración Trump, el cierre de USAID fue motivo de celebración.

En julio, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que la agencia tenía poco que mostrar desde el final de la Guerra Fría.

“Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad a menudo ha empeorado y el sentimiento antiestadounidense solo ha crecido”, sostuvo Rubio en un comunicado.

Añadió que en el futuro el Departamento de Estado se centrará en proporcionar comercio e inversión, no ayuda, y negociará acuerdos directamente con los países, minimizando la participación de organizaciones sin fines de lucro y contratistas.

Algunos donantes fueron motivados por la emergencia

Gallant comentó que algunas donaciones privadas provinieron de fundaciones, que decidieron otorgar más este año de lo que habían planeado y estaban dispuestas a hacerlo porque confiaban en el análisis de PRO. Por ejemplo, el donante GiveWell dijo que otorgó US$34 millones para responder directamente a los recortes de ayuda, incluyendo US$1,9 millones a un programa recomendado por PRO.

Otros fueron nuevos donantes, como Jacob y Annie Ma-Weaver, una pareja de San Francisco de unos 30 años que, a través de su trabajo en un fondo de cobertura y una importante empresa tecnológica respectivamente, habían ganado lo suficiente como para planear eventualmente donar sumas significativas. Jacob Ma-Weaver señaló que los recortes de ayuda causaron muertes innecesarias y fueron impactantes, pero también vio en el momento una oportunidad para hacer una gran diferencia.

“Fue una oportunidad para nosotros y una que creo que nos motivó a acelerar nuestros planes de donación de por vida, que eran muy vagos y amorfos, en algo tangible que podríamos hacer ahora mismo”, sostuvo.

Los Ma-Weaver donaron más de un millón de dólares a proyectos seleccionados por PRO y decidieron hablar públicamente sobre su donación para alentar a otros a unirse a ellos.

“En realidad es muy incómodo en nuestra sociedad —quizás no debería serlo— decirle al mundo que estás donando dinero. Hay casi una vergüenza de riquezas al respecto, literalmente”, aseguró Jacob Ma-Weaver.

Los donantes privados no reemplazan programas completos de USAID

Los fondos que PRO movilizó no reemplazaron las subvenciones de USAID dólar por dólar. En cambio, el equipo de PRO trabajó con las organizaciones implementadoras para reducir sus presupuestos solo a las partes más esenciales de los proyectos más impactantes.

Por ejemplo, Helen Keller Intl ejecutaba múltiples programas financiados por USAID que proporcionaban nutrición y tratamiento para enfermedades tropicales desatendidas. Todos esos programas fueron eventualmente terminados, eliminando casi un tercio de los ingresos totales de Helen Keller.

Shawn Baker, vicepresidente ejecutivo de Helen Keller, aseveró que tan pronto como quedó claro que la financiación de Estados Unidos no regresaría, comenzaron a priorizar su programación.

Cuando PRO los contactó, dijo que pudieron proporcionar un presupuesto mucho más pequeño para los financiadores privados. En lugar del presupuesto anual de US$7 millones para un programa de nutrición en Nigeria, propusieron US$1,5 millones para mantenerlo en funcionamiento.

Otra organización sin fines de lucro, Village Enterprise, recibió US$1,3 millones a través de PRO para continuar un programa antipobreza en Ruanda que ayuda a las personas a iniciar pequeños negocios. Pero también pudieron recaudar US$2 millones de sus propios donantes a través de una apelación especial de recaudación de fondos y utilizaron una donación no restringida de US$7 millones de la multimillonaria y autora MacKenzie Scott que habían recibido en 2023. La financiación flexible les permitió sostener su programación más esencial durante lo que la CEO Dianne Calvi llamó siete meses de incertidumbre.

Que muchas organizaciones lograran mantenerse y mantener los programas en funcionamiento, incluso después de recortes significativos de financiación, fue una sorpresa para los investigadores de PRO. Desde febrero, el pequeño personal que apoya a PRO ha extendido su compromiso con el proyecto un mes a la vez, esperando que las donaciones se agotaran o que los proyectos ya no fueran viables.

"Ese tiempo que pudimos ganar ha sido absolutamente invaluable en nuestra capacidad para llegar a más personas interesadas en intervenir", afirmó Rob Rosenbaum, el líder del equipo en PRO y ex empleado de USAID.

Añadió que se han sentido muy orgullosos de movilizar a donantes que no habían dado previamente a estas causas.

"Ser capaz de convencer a alguien que de otro modo no gastaría este dinero en absoluto o lo dejaría guardado para moverlo a este campo ahora mismo, ese es el dólar más importante que podemos mover", expresó.

Otros donantes esperan a ver qué sigue

No todos los donantes privados estaban ansiosos por saltar al abismo creado por los recortes de ayuda extranjera de Estados Unidos, que ocurrieron "sin ninguna razón lógica", apuntó Dean Karlan, el economista jefe de USAID cuando la administración Trump asumió en enero.

A pesar de la extraordinaria movilización de recursos por parte de algunos financiadores privados, Karlan apuntó: "Tienes que darte cuenta de que también hay una cantidad justa de reticencia, con razón, para limpiar un desastre que crea un problema de riesgo moral".

La incertidumbre sobre lo que Estados Unidos financiará en el futuro probablemente continuará por algún tiempo. Los fondos de emergencia ofrecieron una respuesta a corto plazo de financiadores privados interesados, muchos de los cuales ahora están tratando de apoyar el desarrollo de lo que venga después.

Para Karlan, quien ahora es profesor de economía en la Universidad Northwestern, es doloroso ver las consecuencias de los recortes de ayuda en las poblaciones receptoras.

También resiente los ataques a las motivaciones de los trabajadores de ayuda en general.

No obstante, dijo que muchos en el campo quieren ver que la administración reconstruya un sistema que sea eficiente y dirigido. Pero destacó que aún no ha visto nada "que nos dé una idea de cuán serios van a ser en términos de gastar dinero de manera efectiva".

La cobertura de Associated Press de temas filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.