El base de los Mavericks de Dallas Luka Doncic salta a la canasta al superar a Cason Wallace y Kenrich Williams del Thunder de Oklahoma City en el encuentro de la NBA del sábado 10 de febrero del 2024. , right, in the first half of an NBA basketball game in Dallas, Saturday, Feb. 10, 2024. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Tony Gutierrez - AP