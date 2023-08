MADRID (AP) — Luka Doncic regresará a donde empezó —al menos por un partido.

La NBA anunció el miércoles que Doncic y los Mavericks de Dallas disputarán un duelo de pretemporada en octubre ante el Real Madrid, campeón de la EuroLiga, en España. Este será el octavo encuentro de la NBA en Madrid y el 20to en España y sucederá en el 35mo aniversario del primer duelo de la NBA en ese país en 1988.

Doncic, elegido en cuatro ocasiones al All-Star y al primer equipo All-NBA, tenía 13 años cuando se unió al Real Madrid y se convirtió en el jugador más joven en ser elegido MVP de la EuroLiga y del Final Four de la Euroliga cuando el equipo ganó el título en 2018 a sus 19 años.

El Real Madrid cuenta con la leyenda española y exseleccionado de la NBA Sergio Llull, así como los exjugadores de la NBA Rudy Fernández, Mario Hezonja, Džanan Musa, y Sergio Rodríguez. Es el equipo que más veces ha ganado la EuroLiga con 11 campeonatos.

Luka Doncic is going back to where he got his start — for one game.

Este es el primer duelo de pretemporada de la NBA en Madrid desde 2016 cuando Doncic, aún como jugador del Real Madrid, enfrentó al Thunder de Oklahoma City. Antes del duelo ante el equipo madrileño, los Mavericks disputarán dos encuentros de exhibición ante los Timberwolves de Minnesota el 5 y 7 de octubre como parte de The NBA Abu Dhabi Games 2023.

“Traer la experiencia en vivo de la NBA directamente a nuestros apasionados aficionados internacionales es un parte importante de los esfuerzos durante todo el año para crecer el baloncesto y la NBA en todo el mundo”, indicó el subcomisionado de la NBA y director de operaciones Mark Tatum en un comunicado. “Estamos entusiasmados de que los Mavericks enfrenten al Real Madrid y esperamos cautivar a los aficionados de España y toda Europa con este histórico duelo”.

El embajador del Real Madrid Felipe Reyes admitió que enfrentar a un equipo de la NBA “es siempre especial”, pro que lo será más con la “leyenda del Real Madrid” Doncic en casa.

Los Celtics de Boston fueron el primer equipo de la NBA en jugar en España enfrentando a la selección de Yugoslavia en 1988.