"¿Dónde está Martínez?", venezolano del Corinthians en plena tormenta

El centrocampista José "El Brujo" Martínez se fue de vacaciones a Venezuela tras ganar la Copa de Brasil en diciembre con el Corinthians y no volvió. ¿Qué le pasó?, se preguntan en el club mientras el internacional alega dificultades administrativas tras los bombardeos de Estados Unidos y la captura del gobernante Nicolás Maduro.

"Tenemos un problema", dijo este miércoles el entrenador del equipo paulista, Dorival Júnior, sobre la situación de Martínez, habitual titular en 2025.

El venezolano, de 31 años, no se ha incorporado a los entrenamientos este curso y aún no hay una fecha estimada para ello.

Martínez publicó un comunicado a finales de enero en redes sociales en el que decía que esperaba "regularizar" su situación "pronto".

"Mi país pasó por un proceso de ruptura inesperada de gobierno. Eso dificulta el acceso a servicios prestados por organismos en Venezuela, que vienen atrasando la posibilidad de renovar mi pasaporte", sostuvo el jugador.

"Además de ser un documento de viaje, mi pasaporte es el que me da derecho a actuar en Brasil, con mi visa de trabajo", añadió.

Su técnico replicó.

"Yo tengo también un pasaporte que está expirando, tiene seis meses de vigencia y tengo que renovarlo. (La renovación del documento de Martínez) ya tenía que haber sucedido hace tiempo", dijo en rueda de prensa Dorival Júnior.

Sin embargo, matizó: "Hay un hecho que nadie esperaba: una intervención en su país. Eso lo tenemos que intentar entender".

"En el momento en el que llegue, vamos a ver sus explicaciones y las decisiones que necesita tomar la directiva y el cuerpo técnico", avisó el exseleccionador brasileño en el centro de entrenamiento del club en Sao Paulo.

La polémica alrededor del internacional venezolano se coló incluso en las celebraciones del Corinthians por la victoria 2-0 ante el Flamengo el domingo en la Supercopa de Brasil, el primer título del año en el fútbol brasileño.

Entre los festejos, el peruano André Carrillo lanzó mensajes en redes sociales ofreciendo, con tono jocoso, "una recompensa" de 400 reales (unos 75 dólares) por informaciones sobre el paradero de su compañero.

"¿Dónde está Martínez?", preguntó entre risas.