Donna Summer es incorporada póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores

NUEVA YORK (AP) — Hay gigantes, y luego está Donna Summer. La Reina de la Música Disco, conocida por clásicos como "Love to Love You Baby", "I Feel Love", "Bad Girls", "Dim All the Lights", "On the Radio" y "She Works Hard for the Money", ha sido incorporada póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores, según informó el salón.

Summer, quien falleció en 2012 a los 63 años, fue inscrita al Salón de la Fama de los Compositores el lunes en una ceremonia en The Butterfly Room en Cecconi’s en Los Ángeles. El evento fue liderado por el compositor ganador del Premio de la Academia, Paul Williams. El esposo de Summer, Bruce Sudano, y sus hijas Brooklyn Sudano y Amanda Sudano Ramirez estuvieron presentes.

Williams afirmó en un comunicado: "Donna Summer no solo es una de las voces y artistas definitorias del siglo XX; es una de las grandes compositoras de todos los tiempos que cambió el curso de la música. Escribió canciones atemporales y trascendentes que continúan cautivando nuestras almas e imaginaciones, inspirando al mundo a bailar y, sobre todo, a sentir amor".

La suave mezcla de R&B, soul, pop, funk, rock, disco y electrónica de Summer lanzó numerosos éxitos en los años 1970 y 80, así como tres álbumes multiplatino. Ganó cinco Grammy. Era imparable, tanto como intérprete como escritora.

Sudano expresó en un comunicado de prensa: "Es importante para mí porque sé lo importante que era para Donna. La historia detrás es que, con todos los elogios que recibió a lo largo de su carrera, ser respetada como compositora siempre fue algo que ella sentía que se pasaba por alto. Así que, para ella, ser admitida en el Salón de la Fama de los Compositores sé que está muy feliz... en algún lugar".

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para su incorporación 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

La gala anual del Salón de la Fama de los Compositores generalmente no incluye introducciones póstumas; estas se reservan para eventos separados.

El compositor Pete Bellotte, conocido por su trabajo con Summer en "Hot Stuff", "I Feel Love" y "Love To Love You Baby", está nominado para la clase de 2026 del Salón de la Fama de los Compositores. "Love To Love You Baby" fue coescrita con Summer y el productor Giorgio Moroder. Una de las canciones más conocidas de Summer, ha sido sampleada muchas veces, incluyendo en temas de Beyoncé, LL Cool J y Timbaland.

Los músicos elegidos para la clase de 2026 se anunciarán a principios de año.

