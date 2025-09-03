Donnarumma afirma que trabajará en salir jugando desde atrás tras su fichaje con el Man City

FLORENCIA, Italia (AP) — El portero Gianluigi Donnarumma dijo que intentará mejorar su habilidad para pasar el balón desde atrás tras su transferencia al Manchester City.

El City fichó el martes a Donnarumma del Paris Saint-Germain, a pesar de que no es conocido por sus habilidades de construcción de juego con los pies, un requisito clave para los porteros entrenados por Pep Guardiola.

“Siempre trato de ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pide. Hago de todo; siempre se puede mejorar en todo, pero en cuanto a lo que el entrenador me pide, trato de mejorar”, afirmó Donnarumma en el campo de entrenamiento de Italia el miércoles. “Estoy seguro de que con Guardiola haremos un gran trabajo”.

Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, fue una figura clave en la carrera del PSG hacia el título de la Liga de Campeones la temporada pasada, pero fue considerado excedente en el club francés tras el fichaje de Lucas Chevalier del Lille el mes pasado.

Los problemas con sus pies también fueron evidentes en errores ocasionales durante su tiempo en el PSG.

“Desde que comencé a jugar a los 16 años hasta hoy, siempre he hecho grandes cosas. Los errores siempre ocurrirán, pero creo que he logrado grandes cosas”, dijo Donnarumma, cuyas paradas fueron decisivas cuando Italia venció a Inglaterra en la final del Campeonato Europeo en 2021.

Donnarumma reemplaza al veterano portero brasileño del City, Ederson, quien fue vendido al Fenerbahce.

Ederson ayudó a revolucionar la posición de portero con su increíble calma bajo presión con el balón en los pies, proporcionando siete asistencias en la Liga Premier, dos más que cualquier otro portero, gracias a sus largos y precisos pases.

Donnarumma es ahora el futuro del City, después de firmar un contrato de cinco años.

“No podía esperar para unirme al City porque realmente me querían. El entrenador realmente me quería, y eso me enorgulleció. Ser tan deseado por el mejor club del mundo me enorgullece”, dijo Donnarumma.

Reencuentro con Gattuso

Antes de unirse al City, Donnarumma tiene otro trabajo de alta presión con Italia, que está tratando de evitar no clasificarse para un tercer Mundial consecutivo.

Los Azzurri reciben a Estonia en Bérgamo el viernes y luego juegan contra Israel en Hungría en otro clasificatorio tres días después.

Son los primeros partidos desde que Gennaro Gattuso asumió como entrenador en lugar del despedido Luciano Spalletti en junio, después de que el cuatro veces campeón perdiera 3-0 ante la Noruega de Erling Haaland.

Italia tiene tres puntos en dos partidos. Noruega, que ha jugado cuatro partidos, lidera el Grupo I con 12 puntos, e Israel le sigue con seis puntos en tres partidos.

“Tuve la suerte de tener a Gattuso como entrenador en el (AC) Milan”, dijo Donnarumma. “Sé qué tipo de persona es y lo que puede aportar. Estoy feliz de haberlo encontrado de nuevo aquí.

Daremos todo lo que tenemos para llevar a Italia de nuevo a la cima. Necesitamos ser humildes y estar unidos para construir un trabajo en equipo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.