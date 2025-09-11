Donnarumma está listo para debutar en “el mejor campeonato del mundo”

El portero internacional italiano Gianluigi Donnarumma, recién llegado al Manchester City procedente del París Saint-Germain, señaló este jueves que está listo para demostrar su valía en "el mejor campeonato del mundo".

El portero de 26 años, ganador a finales de mayo de la Liga de Campeones y de un cuarto título francés con el PSG, aterrizó al final del mercado en los Citizens en un fichaje de unos US$41 millones (35 millones de euros).

El técnico del PSG, Luis Enrique, le comunicó que ya no contaba con él y asignó el puesto de titular a Lucas Chevalier, recién fichado del Lille.

El capitán de la Nazionale, campeón de la Eurocopa de 2021, se prepara para hacer su gran debut el domingo en el derbi de Manchester ante el United en el Etihad Stadium.

"Es un nuevo capítulo en mi vida y mi carrera. Jugar en la Premier League con el Manchester City es una gran emoción y estoy listo para enfrentar este desafío", declaró Donnarumma a los medios del club.

"Siempre soñé con jugar en la Premier League, porque es el mejor campeonato del mundo. Para un jugador, creo que triunfar en la Premier League es el punto más alto de su carrera, por eso estoy realmente feliz de estar aquí", continuó.

Su llegada fue facilitada por la salida del brasileño Ederson, titular los últimos años, traspasado al Fenerbahçe poco antes del cierre del mercado.

"Estoy listo para jugar para este club, que hizo todo para reclutarme, y espero poder devolver esa confianza", añadió.

Aterrizado en Manchester esta semana tras jugar con Italia en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, Donnarumma casi no ha tenido tiempo de adaptarse.

"Es un club que siempre me ha fascinado", insistió. "Siempre seguí al City con entusiasmo. Veo todo lo que me rodea, como el centro de entrenamiento y el estadio, y me parece fantástico".

"Estoy plenamente concentrado en mi nuevo desafío aquí, quiero marcar la historia del club y convertirme en un símbolo para la ciudad y para el club", concluyó.

