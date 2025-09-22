Donnarumma y Hannah Hampton ganan el Trofeo Yashin en ceremonia del Balón de Oro

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los grandes artífices de la primera Champions ganada por el PSG la pasada temporada, fue premiado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor arquero durante la ceremonia del Balón de Oro 2025.

En categoría femenina recibió el galardón la portera internacional inglesa Hannah Hampton, que defiende el arco del Chelsea.

Ambos recibieron el premio de manos de la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

Donnarumma, que dejó el PSG el pasado verano europeo para fichar por el Manchester City, se hizo con el galardón por segunda ocasión, con 26 años, sucediendo al argentino Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.

En 2021, Donnarumma se había llevado ese trofeo después de haber sido elegido mejor jugador de la Eurocopa ganada con Italia.

Sus cuatro años defendiendo el arco del Parque de los Príncipes concluyeron con el título de la Liga de Campeones.

Después, al no alcanzar un acuerdo de renovación con el club parisino, puso rumbo al campeonato inglés, donde ha comenzado realizando buenas actuaciones con los 'Citizens'.

