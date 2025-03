Doohan no da importancia a rumores sobre sustitución por Colapinto en Alpine

El piloto 'rookie' de Alpine Jack Doohan dijo el jueves que quiere disfrutar cada carrera como si fuera la última, mientras despejó preguntas sobre la amenaza que supone para su posición el piloto reserva argentino Franco Colapinto.

Hijo de Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo en motociclismo 500cc, Jack fue fichado por Alpine el pasado mes de agosto y debutó en el último Gran Premio de 2024 en Abu Dabi.

Pero su fichaje para acompañar a Pierre Gasly en 2025 tuvo lugar antes de que Colapinto ascendiese a piloto principal en Williams, revelándose como prometedor en las nueve carreras que disputó.

Esas actuaciones atrajeron la atención de varios equipos, incluido Alpine, que fichó al argentino como uno de los cuatro pilotos reserva para 2025.

Según varios rumores, Alpine habría dado a Doohan tres carreras para demostrar su valía.

"Para ser sincero, no he pensado en nada de eso porque como todos sabéis no tiene sentido pensar en rumores o comentarlos", declaró el australiano desde Melbourne.

"Tengo un contrato al menos para este año, si no son más, así que espero disputar muchos Grandes Premios en casa (Australia)", continuó sobre su futuro. "Por si no se habían dado cuenta, tenemos cuatro pilotos reserva".

"Los cuatro, no solo Franco (Colapinto) posiblemente quieran mi sitio y seguramente también el de Pierre (Gasly)", añadió.

"Yo también quería un volante cuando fui piloto reserva los dos últimos años", recordó. "Voy a disfrutar cada carrera como si fuera la última. Quiero disfrutar cada momento que esté en el coche. No hay mucho más que decir al respecto".

mp/dh/dam/avl