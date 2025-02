Doohan no se ve "perjudicado" por la llegada de colapinto al equipo alpine

Por Alan Baldwin

LONDRES, 18 feb (Reuters) - El debutante en la Fórmula Uno Jack Doohan dijo que no se sentía perjudicado por el hecho de que Franco Colapinto, uno de los favoritos de los aficionados por sus carreras con Williams el año pasado, se uniera al equipo Alpine como piloto reserva con un contrato a largo plazo.

El australiano de 22 años enfrentó preguntas sobre un movimiento que podría amenazar su futuro en el equipo propiedad de Renault. Doohan iniciará su primera campaña completa tras debutar en la F1 en Abu Dabi a finales del año pasado.

El argentino Colapinto, de 21 años y que cuenta con un fuerte apoyo de sus patrocinadores, corrió el año pasado en nueve ocasiones con Williams, sumando cinco puntos, y se incorporó a Alpine en enero.

"El año pasado yo era un piloto reserva de 21 años con un contrato de largo plazo", dijo Doohan cuando se le preguntó si se sentía afectado. "No, no me siento perjudicado. Quizá debería, no lo sé".

Doohan había dicho anteriormente que "siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte despiadado", pero añadió que estaría "simplemente disfrutando de mi temporada en la Fórmula Uno".

Otra pregunta sobre los rumores de que Doohan podría tener solo cinco o seis carreras para impresionar lo suficiente como para dejar a Colapinto fuera de la grilla fue cerrada por un responsable de prensa del equipo antes de que el australiano pudiera responder.

"Creo que ya hemos tratado los temas de Franco, sigamos adelante", dijo.

Alpine terminó sexto la temporada pasada con Pierre Gasly y Esteban Ocon, quien se trasladó a Haas, en una alineación totalmente francesa.

La temporada 2025 comienza en Melbourne el 16 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Christian Radnedge, edición en español de Daniela Desantis)