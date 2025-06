"Dora la exploradora" cumple 25 años de televisión infantil multicultural

NUEVA YORK (AP) — Hace 25 años, una niña con un corte de cabello bob apareció en las pantallas de televisión, hablando una mezcla de inglés y español, con un espíritu valiente y decidido. Tenía una aventura planeada, una mochila, un amigo mono y canciones animadas.

“Hola, soy Dora. ¿Cómo te llamas?”, preguntó.

Esta era, por supuesto, “Dora la Exploradora” (en inglés “Dora the Explorer”), la primera latina en liderar una serie de dibujos animados importante y la niña que ayudó a impulsar el auge de la programación infantil multicultural en Estados Unidos en su camino a convertirse en un fenómeno cultural.

“El programa permitió que los latinos fueran representados en la televisión como educadores, enseñando a los espectadores a hablar nuestro idioma, y al mismo tiempo, enseñando cosas ordinarias que los niños necesitan aprender”, dijo Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Medios Hispanos.

Nickelodeon celebra el 25 aniversario de Dora con la película de acción en vivo “Dora and the Search for Sol Dorado”, una tercera temporada de la serie animada reiniciada “Dora”, el pódcast “Dora’s Mermaid Adventures”, un álbum de canciones y una gran cantidad de juguetes y ropa.

“Lo grandioso de Dora es que, sí, celebra la cultura latina en todos los aspectos: idioma, comida, vestimenta y música”, dice Ramsey Naito, presidente de animación en Paramount y Nickelodeon. “Pero también empodera a todos para ser su verdadero yo y ser valientes. No es exclusiva. Es inclusiva”.

La voz original

Kathleen Herles tuvo un punto de vista especial para ver la influencia de Dora: ella fue la voz original de la pequeña heroína, elegida para el papel cuando tenía siete años y permaneciendo hasta que tenía 18 y se fue a la universidad.

“Ha sido el viaje más largo y la mayor aventura de mi vida”, dijo Herles, quien creció en la ciudad de Nueva York con padres de ascendencia peruana.

En el circuito de convenciones, Herles vería de primera mano el poder de Dora. “Recuerdo que hacía llorar a los niños, no intencionalmente”, dice. “Su mente va a un recuerdo, a un momento, es simplemente increíble. Es tan especial, es mágico”.

Últimamente, Herles ha sido la actriz de voz de la mamá de Dora en “Dora”, la nueva serie que comenzó en 2024. Es un círculo completo para la actriz y cantante: “Cambió mi vida para siempre, dos veces”.

“Dora la Exploradora” llevó a lo que Herles llama riendo el “Dora-verso”: la serie derivada “Go, Diego, Go!”, “Dora and Friends: Into the City!” y la película de acción en vivo de 2019 “Dora and the Lost City of Gold” (“Dora y la ciudad perdida”), protagonizada por Isabela Merced, Eva Longoria y Michael Peña.

El cocreador de “Dora”, Chris Gifford, ha visto a su chica envejecer y rejuvenecer y tomar forma humana. “Ha sido mayor y ha sido más joven y ahora tiene un pasador en el cabello”, dice.

“Su esencia, su espíritu positivo, su actitud de ‘puedo hacer cualquier cosa con tu ayuda’ se ha mantenido”. Dora es una parte firme de la cultura, tan grande como su globo en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Hay una referencia a ella en “Inside Out 2″ (“Intensa mente 2”), ha sido parodiada en “Saturday Night Live” y si mirás detenidamente el programa de PBS “Alma’s Way”, podés ver una muñeca de Dora en el dormitorio de esa heroína. Los usuarios de TikTok han adoptado el tema “Backpack Song”. “Esos niños que están alcanzando la mayoría de edad ahora, los que hace 25 años solo la veían como pequeños preescolares, están ahí afuera y están recordando”, dice Valerie Walsh Valdes, cocreadora de la serie original y productora ejecutiva de la nueva serie y película. Una niña que soluciona problemas Valdes y Gifford originalmente tuvieron la idea de un programa sobre una niña que resolvía problemas. Al igual que “Blue’s Clues”, recompensaría a los niños por encontrar respuestas planteadas por el anfitrión. “Los preescolares son las personas menos poderosas en nuestro mundo”, dice Gifford. “No pueden abotonarse el suéter y no pueden atarse los zapatos, pero si pueden ayudar a Dora a llegar a la Ciudad de los Juguetes Perdidos y realmente sentir que ayudaron, eso es algo especial”. Nickelodeon sugirió que la niña fuera latina y los creadores lo aprovecharon, haciéndola panlatina para que nadie se sintiera excluido. La representación latina en la televisión, entonces y ahora, ha sido una lucha. El informe Latinos en los Medios 2024 del Latino Donor Collaborative encontró que los actores latinos constituían el 9,8% del elenco principal en roles principales, secundarios y de reparto en programas con guion. En la televisión sin guion, los presentadores latinos constituían solo el 5% de los roles de presentador. Eso a pesar de que los latinos constituyen casi el 20% de la población estadounidense. “Había pocos programas en ese momento que presentaran protagonistas latinas con el tono de piel o las características de Dora, por lo que desde esa perspectiva, la representación es valiosa”, dice Erynn Masi de Casanova, jefa del departamento de sociología de la Universidad de Cincinnati. Dora fue puesta en un mundo animado dentro de una computadora, y los creadores pidieron a los niños que ayudaran a mejorar el programa. Contrataron consultores educativos para desarrollar las habilidades que Dora enseña, como la comprensión espacial e interpersonal. Trajeron expertos en idioma y cultura. ”¡Lo hicimos!”, se convirtió en su lema. Heroína bilingüe La serie se ve en más de 150 países y territorios y se traduce a 32 idiomas en los canales de Nickelodeon y Paramount+. En países de habla inglesa como Estados Unidos y Australia, Dora enseña español; en otros mercados, incluidos los hispanos de Estados Unidos, enseña inglés. Samantha Lorraine, de 18 años, quien creció en Miami con orígenes cubanos, tenía las camisetas y la mochila de Dora. Se ríe al recordar que una vez incluso tuvo el corte bob de Dora. En julio, interpretará a Dora en movie “Dora and the Search of Sol Dorado”, que fue filmada en Colombia. “He estado haciendo mi audición desde el primer día”, dice. “Es un honor estar en los zapatos de Dora. Es un legado enorme”, añade. “Es realmente agradable poder ser parte de la representación donde cuenta. Y Dora es el epítome de eso”. Castillo, de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, coloca a Dora junto a Mickey Mouse en términos de un personaje cultural instantáneamente reconocido y dice que es más relevante que nunca. “Necesitamos más Doras”, dice. “Si la gente estuviera abierta a ser educada en los idiomas, culturas y creencias de otras personas y no lo viera como una amenaza, no estaríamos en la situación en la que estamos en este país y en el mundo”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.