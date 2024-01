11 ene (Reuters) - Dorival Júnior fue presentado el jueves como entrenador de la selección brasileña de fútbol y prometió cambiar la suerte del equipo tras una racha de malos resultados en la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.

El ex entrenador del Sao Paulo firmó un contrato hasta diciembre de 2026 y asume el cargo tras el despido de Fernando Diniz.

"Hoy estoy aquí representando al equipo más ganador del planeta, el que inspira a muchos en todo el mundo. Y tiene la obligación de volver a ganar", dijo Dorival en rueda de prensa. "Nuestro momento es difícil. Pero nada que sea imposible de revertir rápidamente".

La pentacampeona del mundo atraviesa un periodo turbulento desde que fue eliminada del Mundial 2022 en cuartos de final.

Aquella derrota en los penales ante Croacia provocó la salida del seleccionador Tite. Después, Brasil fue dirigida por el seleccionador sub-20 Ramón Menezes antes del nombramiento interino de Diniz el año pasado.

Brasil perdió tres de los seis partidos de clasificación disputados hasta la fecha, y sólo ha ganado dos. Ocupa la sexta plaza a ocho puntos de Argentina, líder y defensora del título mundial.

Dorival surgió como el principal candidato para el puesto después de que el técnico italiano Carlo Ancelotti ampliara su contrato con el Real Madrid.

"No hay nadie a quien culpar. No hay interferencias, no hay nada de eso. Lo que necesitamos a partir de ahora es buscar soluciones", añadió Dorival, de 61 años.

"Tenemos que ofrecer una selección fiable, que nos dé credibilidad a todos. El fútbol brasileño es muy fuerte, se reinventa. No puede pasar por el momento que está pasando. Que sirva de lección para que encontremos un nuevo camino".

El primer partido de Dorival al frente de la selección será un amistoso contra Inglaterra, el 23 de marzo. (Reporte de Angélica Medina en Ciudad de México Editado por Javier Leira)