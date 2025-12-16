Dorival Júnior vs. Diniz: dos exseleccionadores en busca de redención en la Copa de Brasil

Ambos fracasaron con la Seleção durante la eliminatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026: Dorival Júnior, al frente de Corinthians, y Fernando Diniz, con el Vasco da Gama, buscan una redención en la final de la Copa de Brasil.

El campeón se decide a ida y vuelta: el miércoles en la Neo Química Arena, en Sao Paulo, y el domingo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Dorival Júnior, de 63 años, y Diniz, de 51, tuvieron fallidos pasos por la selección brasileña en la clasificatoria mundialista, una zigzagueante ruta que completó el italiano Carlo Ancelotti asegurando el cupo en el evento del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, sin embargo, están a las puertas de un título que, además de gloria, otorga el mayor premio metálico del fútbol brasileño (puede pasar los US$18 millones).

Y no solo eso: el equipo ganador será el octavo representante de Brasil en la Copa Libertadores 2026, junto a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahia.

- Revancha y récord a la vista -

Dorival Júnior asumió en abril el mando del Corinthians, semanas después de su despido en la selección de Brasil tras una humillante goleada 4-1 ante Argentina en Buenos Aires.

Fue la gota que colmó el vaso tras una floja actuación en la Copa América de 2024.

Dorival fue sucedido por Ancelotti, primer extranjero que dirige la Canarinha desde 1965.

Después de que el Timão venciera al Cruzeiro en los penaltis en las semifinales de la Copa de Brasil, Dorival rompió una lanza a favor de los entrenadores locales en el país de Pelé.

Aplaudió, en ese sentido, el trabajo de Filipe Luís con el Flamengo, campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores esta temporada.

"Espero que volvamos a creer un poco más en el profesional brasileño", subrayó el veterano entrenador, ganador de la Libertadores en 2022 con el equipo rubro-negro.

Experto en torneos de eliminación directa, Dorival Júnior estará en su quinta final en la Copa de Brasil, torneo que ganó con Santos en 2010, Flamengo en 2022 y Sao Paulo en 2023.

Puede alcanzar el récord de cuatro títulos coperos de Luiz Felipe Scolari.

Fue Scolari, como detalle en clave verdeamerela, quien guió a Brasil a su quinto campeonato mundial en Corea del Sur y Japón 2002.

- Volver a sonreír -

Ganador al mando del Fluminense de la Libertadores en 2023 y la Recopa Sudamericana en 2024, Fernando Diniz es uno de los mejores entrenadores jóvenes de Brasil.

No obstante, su paso por la Seleção entre julio de 2023 y enero de 2024 fue un frenazo.

Bajo su mando, la Canarinha hiló tres derrotas consecutivas por primera vez y perdió su invicto histórico como local ante Argentina, su eterno rival, al caer 1-0 en el Maracaná.

Con Vasco, después de pasar por el Cruzeiro, con el que fue subcampeón de la Sudamericana 2024, vuelve a sonreír.

"Fue un momento de profundo éxtasis, ver a la afición celebrar algo que merecía mucho", dijo después de que los vizcaínos eliminasen en las semifinales de la Copa de Brasil al Fluminense, en tanda desde los doce pasos.

Agradeció a sus futbolistas y, en especial, al portero Léo Jardim, héroe en los penales.

"Es un arquero candidato, en mi opinión, a disputar la Copa del Mundo", resaltó.

- Estrellas en cancha -

Tanto para Corinthians como para Vasco es la oportunidad de cerrar en grande un 2025 difícil, en el que ambos equipos acabaron respectivamente en los puestos 13 y 14 del Brasileirão.

"Los resultados no fueron los que nos hubiesen gustado, pero el camino mostró que podían pasar cosas y estamos buscando la Copa de Brasil", destacó Dorival Júnior.

Los dos bandos tienen estrellas para soñar, con el neerlandés Memphis Depay a la cabeza del ataque de los paulistas y Philippe Coutinho como 10 de los cariocas.

Corinthians busca su cuarto título en la Copa de Brasil y Vasco, su segundo, en una lista de campeones que lidera Cruzeiro con seis coronas.