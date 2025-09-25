"Dormiré en prisión con la cabeza alta", declara expresidente francés Sarkozy tras su nueva condena

"Dormiré en prisión con la cabeza alta", aseguró este jueves el expresidente francés Nicolas Sarkozy tras ser condenado a cinco años por asociación ilícita, una condena que consideró de "extrema gravedad para el Estado de derecho".

El exmandatario conservador de 70 años reiteró que es "inocente" y anunció que recurrirá la condena en el caso de la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007.

El recurso no le librará de la cárcel. El tribunal de París pidió la aplicación inmediata de la condena, y Sarkozy deberá conocer la fecha de su entrada en prisión en las próximas semanas.

