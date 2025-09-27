Dortmund aguanta la presión y vence en Maguncia

El Borussia Dortmund firmó este sábado en Maguncia (0-2) una cuarta victoria consecutiva en la Bundesliga alemana, que le permite mantener el exigente ritmo impuesto por el líder Bayern de Múnich, que había goleado 4-0 el viernes al Werder Bremen en el inicio de la quinta fecha.

Gracias a los goles de Daniel Svensson (27) y Karim Adeyemi (40), los hombres de Niko Kovac cuentan con 13 puntos y están a dos del líder bávaro (15). Tan sólo el empate ante el St. Pauli en la primera fecha privó al equipo de la cuenca del Ruhr de establecer otro pleno de victorias.

El Dortmund piensa ya en su partido del miércoles en Champions ante el Athletic Club, de la segunda fecha de la liguilla de 36 equipos. La única nota negativa es la ausencia del delantero guineano Serhou Guirassy este sábado, con molestias en el muslo durante el calentamiento.

Sin la carga extra de las competiciones europeas esta temporada, el RB Leipzig también encadenó una cuarta victoria seguida luego de la debacle inaugural en Múnich (6-0), al imponerse 1-0 en la cancha del Wolfsburgo.

tba/iga/dr