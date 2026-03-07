Dortmund cumple en Colonia y mantiene mínima opción en la Bundesliga

En superioridad numérica durante toda la segunda parte, el Borussia Dortmund ganó 2-1 este sábado en Colonia, con más sufrimiento del esperado, y pudo mantenerse a 11 puntos del líder Bayern de Múnich a nueve jornadas para el final de la Bundesliga.

En esta 25ª jornada, el Bayern había ganado 4-1 al Borussia Mönchengladbach en la apertura del viernes y suma 66 puntos, lo que parece situarle cada vez más cerca de su 35º título nacional.

Con toda la presión sobre sus hombros, el Dortmund respondió con una victoria que le hace sumar 55 puntos, manteniendo un hilo de esperanza de evitar el título de los muniqueses, algo que en cualquier caso parece una utopía desde que el pasado fin de semana el Bayern se llevó el Klassiker en casa de su gran rival.

La victoria de este sábado permitió al Dortmund recuperarse de ese revés del pasado sábado y de la eliminación europea ante el Atalanta unos días antes.

El guineano Serhou Guirassy, que firmó su duodécimo gol en esta Bundesliga, abrió el marcador para el equipo amarillo en el minuto 16.

La expulsión de Jahmai Simpson-Pusey en el 45+2', por una entrada violenta sobre Maximilian Beier, lastró mucho al Colonia de cara a la segunda mitad.

Beier amplió la ventaja del Dortmund en el 60', pero el Colonia acortó en el 88', gracias al polaco Jakub Kaminski, y dio emoción a los instantes finales, aunque los tres puntos no se escaparon de la maleta del equipo que dirige Niko Kovac.

- Leverkusen se complica la Champions -

En el resto de partidos del día destacó el tropiezo del Bayer Leverkusen al empatar 3-3 en Friburgo.

Con 44 puntos, el club campeón de la liga alemana en 2024 queda en el sexto lugar, clasificatorio para la próxima Conference League, y ve alejarse a tres puntos al RB Leipzig (5º, 47), que ganó in extremis 2-1 al Augsburgo (9º).

Respecto a la cuarta plaza, la última dentro de la zona Champions, el Leverkusen sigue eso sí a tres puntos ya que el equipo que la ocupa, el Stuttgart, también empató, en su caso 2-2 en el campo del Maguncia (14º).

El Hoffenheim (3º), otro de los equipos en la carrera por ese codiciado Top 4, se afianza en el podio gracias a su victoria 4-2 en casa del modesto Heidenheim (18º, colista), impulsado por un doblete en la primera parte del austríaco Alexander Prass.

El Leverkusen, que había tomado un nuevo impulso a mitad de esta semana al ganar 1-0 en Hamburgo en un partido que tenía pendiente de disputa, no pudo confirmar su reacción.

Antes de ese triunfo solo había sumado un punto en sus dos últimos partidos ligueros, por lo que está siendo muy irregular: no encadena dos triunfos en la Bundesliga desde enero.

El Leverkusen creyó poder llevarse la victoria este sábado al llegar con ventaja 3-2 a la recta final del choque, pero allí el Friburgo (8º) empató con un tanto de Matthias Ginter en el minuto 86.

También en los últimos minutos consiguió la victoria el Leipzig, que había empezado perdiendo en casa con el Augsburgo pero que remontó en el último cuarto de hora gracias a una diana del marfileño Yan Diomandé (76') y a un tanto en contra del brasileño Arthur Chaves (90+2').

El Stuttgart se dejó la victoria en el descuento, cuando para el Maguncia empató con el 2-2 Danny da Costa en el 90+1'.