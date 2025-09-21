Dortmund, primer perseguidor del Bayern; Eintracht y Leverkusen calan

El Borussia Dortmund, que venció al Wolfsburgo este domingo 1-0, se colocó justo por detrás del líder Bayern de Múnich al término de la cuarta fecha de la Bundesliga, mientras que Bayer Leverkusen y Eintracht Fráncfort siguen cediendo terreno.

El Bayern, que está firmando un inicio de temporada muy sólido con cuatro victorias en otros tantos partidos y 18 goles marcados por solo tres recibidos, lidera con dos puntos de ventaja sobre el Dortmund.

El 'Klassiker' de la Bundesliga, entre los dos mastodontes del fútbol alemán, está previsto el 18 de octubre, justo después del parón internacional, en la séptima fecha en el Allianz Arena de Múnich.

La diferencia de puntos data de finales de agosto con el empate concedido por el Dortmund ante el St. Pauli en la primera fecha (3-3).

Desde entonces, el equipo aurinegro se impuso al Unión Berlín (3-0), Heidenheim (2-0) y Wolfsburgo (1-0).

Este domingo, los hombres de Niko Kovac se llevaron los tres puntos gracias al gol de Karim Adeyemi en el minuto 20, y aunque con ciertos apuros, supieron mantener la ventaja.

El defensa central alemán Nico Schlotterbeck consumó su regreso, titular en su primer partido desde finales de marzo cuando sufrió una grave lesión en el menisco.

Irregularidad del Leverkusen

Otros rivales del Bayern de Múnich calaron este domingo, con la derrota del Eintracht Fráncfort contra Unión Berlín (4-3) y el empate del Leverkusen con el Borussia Mönchengladbach (1-1).

Luego de ganar sus dos primeros partidos, el Fráncfort registró su segunda derrota consecutiva.

En su casa, el equipo capitaneado por Robin Koch cometió demasiados errores y perdió contra el Unión Berlín por 4-3, una semana después de caer en Leverkusen (2-1).

Este domingo, en los 100 años de su Waldstadion, celebrados con un inmenso tifo de los ultras del Eintracht, los hombres de Dino Toppmöller vieron cómo el delantero escocés Oliver Burke les endosaba un triplete, menos de 72 horas después de vencer al Galatasaray (4-1) en su entrada en liza en la Liga de Campeones de Europa.

"Cuando se reciben cuatro goles en casa, da igual el rival, será muy duro. El Unión fue terriblemente eficaz", estimó el delantero Jonathan Burkardt, autor del tercer gol del Fráncfort.

En su BayArena, el Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand, sustituto de Erik ten Hag, volvió a dejarse puntos, ante el Borussia Mönchengladbach, cediendo el empate en el tiempo añadido y confirmando que la irregularidad es la nota esta temporada.

Gracias a un gol de Malick Tillman, el Werkself (el once de la Bayer) se había adelantado en el minuto 70, pero el bosnio Haris Tabaković (90+2) igualó la balanza.

El campeón de Alemania en 2024 que queda a siete puntos del Bayern, mientras que el tradicional Mönchengladbach sigue en zona de descenso con dos puntos en cuatro fechas.

