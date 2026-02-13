Dortmund se impulsa en su persecución al Bayern con goleada a Maguncia

Un doblete de Serhou Guirassy en el primer tiempo y cuatro goles de cabeza tras cuatro centros de Julian Ryerson permitieron al Borussia Dortmund vencer al Maguncia por 4-0 este viernes en la apertura de la 22ª fecha de la Bundesliga.

Con esta victoria, el Dortmund se coloca a tres puntos del líder Bayern de Múnich, que visita el sábado al Werder Bremen.

Los bávaros contaban con once puntos más que el Dortmund en Navidad, luego de haber cerrado la mejor primera mitad de temporada de la historia de la Bundesliga.

Pero su colchón se ha ido reduciendo a medida de que el conjunto de la cuenca del Ruhr fue encadenando victorias hasta llegar a las seis consecutivas.

El choque entre los dos primeros del campeonato alemán, en dos semanas en el Signal Iduna Park de Dortmund, podría tomar tintes de final en la carrera por el título.

Este viernes, Guirassy adelantó al Borussia en el minuto 10 al rematar de cabeza un centro de falta del noruego Ryerson.

El guineano, tercer máximo anotador de la Bundesliga (11 goles) tras el inglés Harry Kane (24) y el colombiano Luis Díaz (13), ambos del Bayern, firmó su doblete tras un córner puesto por el noruego.

Además, Maximilian Beier (15') y Ramy Bensebaini (84') se apuntaron al festival ofensivo del Dortmund, que firmó su victoria más abultada de esta temporada en liga.