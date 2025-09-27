Dortmund vence 2-0 a Mainz y sigue al paso del líder Bayern en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Karim Adeyemi anotó nuevamente y el Borussia Dortmund mantiene el ritmo con el Bayern Munich, líder de la Bundesliga, al vencer el sábado al Mainz de visitante.

Dortmund lo logró sin su estrella Serhou Guirassy, quien se retiró antes del inicio del partido debido a un problema en la pierna. Guirassy recibió un golpe en la victoria 1-0 sobre el Wolfsburg el fin de semana pasado. En su lugar, Julian Brandt se alineó justo detrás de los dos delanteros.

Brandt asistió a Daniel Svensson para el primer gol a los 27 minutos en un contraataque después de que Paul Nebel golpeara el poste en el otro extremo.

Adeyemi hizo el 2-0 en otro contraataque al 40, interceptando un pase y luego avanzando rápidamente, antes de hacer un 1-2 con Brandt antes de anotar por segundo partido consecutivo.

Las perspectivas del Mainz se vieron aún más afectadas cuando el portero Robin Zentner fue expulsado a los 67 minutos por derribar a Adeyemi.

El entrenador del Dortmund, Niko Kovač, envió al delantero portugués Fabio Silva al final para su debut.

Dortmund y Bayern son los dos únicos equipos que no han perdido. El Bayern lidera con un máximo de 15 puntos en cinco partidos y el Dortmund está dos puntos detrás después de comenzar con un empate.

Bayer Leverkusen logró una ajustada victoria 2-1 en St. Pauli, pero perdió a Patrik Schick por lesión al final, cuando Álex Grimaldo también pareció lesionarse.

Heidenheim derrotó 2-1 al Augsburg en casa, un golpe para el entrenador visitante Sandro Wagner, cuyo equipo ha perdido ahora cuatro seguidos.

El gol temprano de Johan Bakayoko fue suficiente para que el Leipzig ganara 1-0 en Wolfsburg.

El Eintracht Frankfurt visita más tarde al Borussia Mönchengladbach.

