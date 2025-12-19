Dortmund vence al Gladbach en duelo de Borussias y se coloca segundo

Guiado por un gol de su atacante Julian Brandt en el inicio del partido, el Borussia Dortmund se impuso 2-0 al Borussia Mönchengladbach este viernes en la apertura de la decimoquinta jornada de la Bundesliga.

Los jugadores de Niko Kovac suben así al segundo puesto, con 32 puntos, adelantando al RB Leipzig (3º, 29), que el sábado recibe al Bayer Leverkusen (4º, 26) en el choque estelar del fin de semana en el campeonato alemán, que se despide de 2025 con esta jornada.

El Dortmund se acerca provisionalmente a seis unidades del líder destacado, el Bayern de Múnich, que el domingo tiene un desplazamiento al campo del Heidenheim, donde puede asegurar matemáticamente el título honorífico y anecdótico de "campeón de otoño" (líder al término de la primera vuelta de la Bundesliga).

En el partido de este viernes en el Westfalenstadion, el Borussia Dortmund encarriló su victoria con un tanto en el minuto 10, cuando Brandt remató de volea en el segundo palo un balón servido por Niklas Süle.

Después de dominar ampliamente la primera media hora, el equipo amarillo se relajó en el último tramo antes del descanso pero volvió a ser claramente superior en la segunda mitad.

Pese a ello no pudo matar el partido hasta los últimos instantes, cuando Maximilian Beier puso el 2-0 definitivo en el descuento final (90+7').

El Borussia Dortmund pudo así respirar tranquilo y evitar errores recientes, ya que ha perdido ocho puntos en la Bundesliga y cuatro en la Liga de Campeones europea esta temporada después de haberse puesto por delante en el marcador.

Por su parte, el Gladbach queda undécimo, más cerca de los puestos de descenso que de la zona de clasificación a las competiciones europeas.