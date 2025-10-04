Dortmund y Leipzig empatan: el Bayern tiene la oportunidad de escaparse

El Borussia Dortmund y el RB Leipzig empataron (1-1) este sábado en la sexta jornada de la Bundesliga, un resultado que ofrece al Bayern Múnich la posibilidad de abrir brecha en la cima de la tabla.

Protagonista de un recorrido hasta ahora perfecto (cinco victorias, 22 goles marcados y 3 encajados), el Bayern (1º con 15 puntos) se desplaza al césped del Eintracht Fráncfort (16h30 GMT) y puede tomar una ventaja de cuatro y cinco puntos sobre Dortmund (14) y Leipzig (13) en caso de victoria.

En Dortmund, el Leipzig abrió el marcador con un tanto de Christoph Baumgartner (minuto 7).

Un cuarto de hora más tarde, el brasileño Yan Couto igualó para el equipo local (24).

Ambos equipos venían de cuatro victorias consecutivas en el campeonato tras un comienzo en falso: un empate del Dortmund en St. Pauli (3-3 después de haber liderado 3-1 al inicio del tiempo añadido) y una goleada sufrida por Leipzig en Múnich (6-0) contra el Bayern.

tba/cyj/pm/mcd