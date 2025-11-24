Dos aerolíneas venezolanas se suman a cancelación de vuelos en Venezuela tras advertencia desde EE. UU.

CARACAS (AP) — Dos aerolíneas venezolanas anunciaron el lunes la cancelación de sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a siete empresas aéreas internacionales que ya suspendieron sus operaciones tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riesgos de volar en el espacio aéreo del país.

La aerolínea Estelar anunció en un comunicado la suspensión de sus vuelos correspondientes a “la ruta Caracas-Madrid-Caracas… los días 24, 26 y 28 de noviembre”, citando motivos operacionales de su proveedor aéreo español Iberojet.

La aerolínea Laser, en tanto, mediante un escrito divulgado en su cuenta en Instagram informó la reprogramación de sus vuelos entre Caracas y Madrid desde el lunes hasta el próximo jueves, también por “motivos operacionales", sin dar otros detalles.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que tengan "precaución” al volar sobre Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país.

La advertencia de la FAA se produjo en momentos de persistentes tensiones por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 80 personas han muerto.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Según la FAA, amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra.

En la vecina Colombia, la Aeronáutica Civil informó el lunes en un comunicado que, tras la notificación de la FAA, se han generado cancelaciones de vuelos y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá, debido a que las aerolíneas han tomado decisiones para “proteger la seguridad de sus pasajeros y operaciones”.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó a The Associated Press que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, mientras que la aerolínea Turkish anunció el domingo una suspensión del 24 al 28 de noviembre.

ALAV indicó el sábado pasado que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo. El gremio instó a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.