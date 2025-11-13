Dos afganos perpetran ataques suicidas en Pakistán, según el Gobierno paquistaní

ISLAMABAD, 13 nov (Reuters) -

Ciudadanos afganos perpetraron esta semana dos ataques suicidas en Pakistán, uno de ellos en la capital, Islamabad, informó el jueves el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi.

Los dos autores de los ataques han sido identificados como afganos, dijo al Parlamento en una sesión retransmitida en directo por televisión.

No hubo respuesta inmediata de Kabul.

Naqvi hizo estos comentarios después de que un atacante suicida se inmolara el martes cerca de una patrulla de policía ante un tribunal de primera instancia en Islamabad, lo que mató a 12 personas e hirió a 27.

El lunes, otro agresor estrelló un vehículo cargado de explosivos contra la puerta principal de una escuela militar en el distrito de Waziristán del Sur, cerca de la frontera afgana, matando a tres personas.

Los milicianos entraron entonces en la escuela, gestionada por el ejército, pero en la que se educa a civiles, desencadenando un combate con soldados paquistaníes que se prolongó durante más de 24 horas hasta que todos los atacantes murieron.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán han sido tensas en los últimos años, ya que Islamabad acusa a los milicianos que se refugian al otro lado de la frontera de perpetrar atentados dentro de Pakistán. Kabul niega haber dado refugio a milicianos para atacar Pakistán.

Decenas de soldados murieron el mes pasado en enfrentamientos fronterizos entre ambos países. (Información de Asif Shahzad; redacción de Surbhi Misra; edición de YP Rajesh y Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)