Dos alemanes golpeados a muerte en el sureste de España (prensa)

Dos alemanes fueron asesinados el lunes cerca de Elche (sureste), durante una pelea, informaron el martes medios españoles, y la Guardia Civil indicó que detuvo a dos sospechosos.

"En relación al presunto homicidio de dos personas en una partida rural de Elche, ayer día 22 de diciembre, hacia las 18 horas, la Guardia Civil de Alicante confirma que a las 14 horas de hoy han sido detenidos los dos presuntos autores que serán puestos a disposición judicial lo antes posible", señaló la institución en comunicado transmitido a AFP.

"El Juzgado que dirige la causa ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que de momento no se pueden ampliar más datos", añadió.

La Guardia Civil declinó indicar la nacionalidad de las dos víctimas y la de los dos sospechosos detenidos.

Pero según el diario El País, las víctimas son de nacionalidad alemana, y los presuntos asesinos, que se habían refugiado en una casa cuando fueron detenidos, son de nacionalidad polaca y tienen antecedentes judiciales en España.

Invocando "el secreto de la instrucción", la Guardia Civil no confirmó tampoco la presencia de una tercera víctima que, según El País, habría sido herida de gravedad y hospitalizada. Se ignora su nacionalidad.

Según los primeros elementos de la investigación presentados por El País, las tres víctimas habrían tratado de desalojar a los dos sospechosos de una casa que ocupaban, provocando el enfrentamiento.