Dos años después, el duelo continúa en el sitio del festival israelí atacado por Hamas

Decenas de personas se reunieron este martes al amanecer en el mismo lugar del sur de Israel donde hace exactamente dos años Hamas atacó el festival de música electrónica Nova y dejó 370 muertos.

Las lágrimas aún fluyen por los rostros de los presentes, mientras ven los retratos de sus seres queridos tomados en bodas, vacaciones o bailando, muchos de ellos mostrando amplias sonrisas, pero con su año de nacimiento y de muerte en el pie de foto.

Dos jóvenes, que llegaron cuando aún era de noche al sitio cerca de Gaza, enrollan porros mientras escuchan techno. A las 06:29 (03:29 GMT), hora exacta en la que comenzó el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023, detienen el sonido para guardar un minuto de silencio.

"Nos fuimos diez y volvimos siete", dice Alon Musnikov, estudiante de Derecho de 28 años. "Hoy, dos años después, seguimos hablando de eso, pero aún nos cuesta creer que realmente pasó".

Sus tres amigos, Yevgeni Postel, Lior Tkach y Sean Davitashvili, fueron asesinados en ese ataque que desencadenó la guerra actual, y él quiere que sus nombres sean conocidos en todo el mundo.

"Vivimos con este trauma todos los días", explica con rostro serio, "es como si hubiera pasado ayer". Vino acompañado de los familiares de los tres jóvenes, que no pueden articular palabra porque están muy afectados.

- "Aquí para estar con ella" -

"Así es como vivimos desde hace dos años, y es la peor sensación del mundo", afirma Orit Baron, cuya hija Yuval, de 25 años, fue asesinada allí mismo.

Recuerda la noche previa, el 6 de octubre de 2023, cuando celebraban una festividad religiosa en familia y entre risas en la cocina.

Aunque vive a más de cien kilómetros, la mujer viene a menudo a esta zona del desierto del Néguev, donde la antigua pista de baile del festival se ha convertido una especie de cementerio. En postes, se alzan los retratos de las personas asesinadas o secuestradas durante el ataque de Hamas.

A los pies de cada uno, yacen anémonas silvestres, unas flores rojas emblema del milagro de un desierto que florece, así como algunos dibujos de niños o banderas de Israel.

A sus 57 años, Baron dejó de trabajar para dedicarse a la memoria de su hija y contar su historia, la de una joven que acababa de comprar su vestido de novia y que murió junto a su prometido, Moshé Shuva, de 33 años: "Es muy importante que la gente conozca la verdad de primera mano".

Mientras ella se dedica a limpiar el rincón de Yuval y Moshé y a arreglar las flores, otros encienden velas o besan una foto.

A lo lejos, se oye el eco de los disparos de artillería y las explosiones procedentes de la vecina Gaza.

"Estoy aquí para estar con ella, porque es la última vez que estuvo viva, aquí con su prometido, Moshé", dice Baron, que lleva un retrato de la joven pareja en un colgante de plata.

Dice que no oye los ruidos de la guerra: "La primera vez que estuve aquí, me asustó mucho, pero ahora ya no me afecta".

- "Imperdonable" -

"Cada vez que he venido ha habido explosiones y, sinceramente, en cierto modo nos gusta", señala Karen Shaarabany, que perdió a su hija Sivan, de 21 años.

"Por supuesto, me gustaría que todo esto terminara", dice esta mujer de 57 años, en referencia a la guerra en Gaza y a la destrucción de Hamás prometida por el gobierno israelí. "Pero mientras no termine, no quiero tranquilidad (...). ¿Por qué deberían tener tranquilidad (en Gaza)? ¿Por qué deberían tener una vida tranquila?".

El calvario de su hija y sus cuatro amigas, que intentaron abandonar el recinto del festival cuando fue asaltado antes de verse obligadas a dar media vuelta, está grabado en su mente, minuto a minuto.

Recuerda cada mensaje que le envió. El primero, a las 6:45: "Todo va bien", decía. El último a las 8:10 y en el que describía "a los terroristas que les disparaban". "Se escondían, ella tenía miedo".

Sivan Shaarabany se marchó con cuatro amigas, solo una regresó con vida, asegura su madre, que limpia meticulosamente cada uno de los memoriales de las cuatro jóvenes fallecidas en Nova.

Contiene los sollozos, tiene mucho que decir, pero está muy emocionada, así que concluye: "Lo que pasó aquí es imperdonable".

