Dos avalanchas causan cinco muertos en Austria, afirma emisora local

Cinco personas murieron este sábado en dos avalanchas en los Alpes austríacos, informó la emisora local ORF.

Un grupo de siete esquiadores se vieron sorprendidos por una avalancha fuera de pista en el área de Pongau, cerca de Salzburgo, con un saldo de cuatro muertos.

Una mujer que esquiaba con su marido fuera de pista perdió la vida por otro alud en la misma zona, informó ORF.

El esposo alertó a las autoridades, que acudieron, pero no pudieron reanimarla.

El martes, un joven de 13 años de nacionalidad checa murió en un alud en Bad Gastein, también en los Alpes austríacos, cuando esquiaba fuera de pista con otro joven, en Sportgastein (centro).

El domingo pasado, una esquiadora de 58 años murió por un alud de nieve en Weerberg, en el Tirol (oeste).

Ese mismo fin de semana, seis personas murieron sepultadas por aludes en varias estaciones de esquí en los Alpes franceses