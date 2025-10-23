Dos aviones militares rusos penetraron brevemente espacio aéreo de Lituania, miembro de la OTAN

Por Andrius Sytas

Vilna, 23 oct (Reuters) - Dos aviones militares rusos penetraron el jueves en el espacio aéreo de Lituania, miembro de la OTAN, durante unos 18 segundos, informó el ejército lituano.

Los dos aviones, un caza Su-30 y un avión cisterna de reabastecimiento Il-78, se encontraban posiblemente en una misión de entrenamiento de reabastecimiento cuando volaron 700 metros hacia Lituania desde la región de Kaliningrado a las 1500 GMT, dijo el ejército.

Lituania convocó al principal diplomático ruso en el país y emitió una severa protesta, e informó a sus aliados de la OTAN y la Unión Europea y al Consejo del Atlántico Norte sobre el incidente, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Este incidente demuestra una vez más que Rusia se comporta como un Estado terrorista, despreciando el Derecho internacional y la seguridad de los países vecinos", dijo en Facebook la primera ministra lituana, Inga Ruginiene.

"Lituania es segura. Junto con nuestros aliados, cuidamos y defenderemos cada centímetro de nuestro país", añadió.

Los aviones Eurofighter Typhoon españoles de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN se movilizaron en respuesta y están patrullando la zona, dijo el ejército.

"Esto demuestra que la vigilancia es necesaria en todo momento, que Rusia no se está calmando ni retrocediendo", dijo el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a la cadena privada TVN24.

Tres aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos el 19 de septiembre. La OTAN envió cazas y los escoltó hasta que se retiraron.

Rusia negó que sus aviones hubieran entrado en Estonia, alegando que Tallin no tenía pruebas que respaldaran su afirmación y que pretendía aumentar la tensión entre Oriente y Occidente.

Nueve días antes, más de 20 drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco. Los aviones de la OTAN derribaron algunos de ellos, la primera vez que un miembro de la alianza disparaba contra objetivos rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El general estadounidense que ejerce como máximo comandante de la OTAN dijo esta semana que Rusia parecía haber sido disuadida por la firme respuesta de la OTAN a las incursiones en el espacio aéreo polaco y estonio, pero se espera que Moscú siga poniendo a prueba los límites. (Reporte de Andrius Sytas en Vilna, Reporte adicional de Anna Koper en Varsovia. Editado en Español por Manuel Farías)