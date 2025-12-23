Dos buques de CMA CGM cruzaron el Canal de Suez, signo de alivio de la tensión

EL CAIRO, 23 dic (Reuters) - Dos buques de CMA CGM, la tercera mayor naviera de contenedores del mundo, cruzaron por el Canal de Suez, informó el martes la autoridad que gestiona la vía navegable, en una señal de que las interrupciones vinculadas a la guerra de Gaza podrían estar remitiendo.

Aunque el Canal de Suez ofrece el enlace más rápido entre Asia y Europa, desde noviembre de 2023 las compañías navieras han tenido que tomar rutas mucho más largas porque los militantes hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron buques comerciales, alegando que actuaban en solidaridad con los palestinos durante la guerra en Gaza.

Antes del anuncio del martes de la Autoridad del Canal de Suez, CMA CGM había hecho pasos limitados a través del Canal de Suez cuando las condiciones de seguridad lo permitían.

CMA CGM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las empresas mantienen la cautela, pero desde que el 10 de octubre entró en vigor un frágil alto el fuego en Gaza, no se han registrado ataques hutíes contra buques, lo que ha llevado a las navieras a reconsiderar el uso del Canal de Suez, con el que Egipto cuenta como principal fuente de divisas.

La autoridad del canal dijo el martes que el buque CMA CGM Jacques Saade cruzó por el norte en su viaje de Marruecos a Malasia, mientras que el CMA CGM Adonis pasó por el sur. Un horario publicado en la página web de CMA CGM mostró que la compañía francesa utilizará el paso para su servicio INDAMEX India-EEUU a partir de enero.

El viernes, Maersk declaró que uno de sus buques había navegado por el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, entre Yemen y el Cuerno de África, por primera vez en casi dos años.

La compañía danesa afirmó que no tenía planes firmes para reabrir totalmente la ruta, pero que adoptaría un "enfoque gradual para reanudar gradualmente la navegación".

(Reporte de Yusri Mohamed en El Cairo; reporte adicional de Gus Trompiz; escrito por Ahmed Elimam y Nayera Abdallah; editado en español por Carlos Serrano)