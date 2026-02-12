Dos buques de la Armada de EE. UU. colisionan en aguas cercanas a Sudamérica, informa el WSJ

12 feb (Reuters) - Un buque de guerra estadounidense y un buque de suministro de la Armada chocaron durante una operación de reabastecimiento el miércoles, informó el jueves The Wall Street Journal, citando a un portavoz militar.

El destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido clase Supply USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar, causando heridas leves a dos personas, según el WSJ.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. El Comando Sur de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Aunque la causa de la colisión aún no estaba clara, el incidente estaba siendo investigado, añadió el diario, citando al portavoz del Comando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz.

Ambos barcos informaron que podían continuar navegando con seguridad, dijo Ortiz. (Reporte de Preetika Parashuraman en Bangalore; edición de Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)