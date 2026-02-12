Dos buques de la Armada de EE. UU. colisionan, sin dejar heridos graves, dice Comando Sur

12 feb (Reuters) - Un buque de guerra estadounidense y un buque de suministro de la Armada chocaron durante una operación de reabastecimiento el miércoles, informó el jueves el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado enviado por correo electrónico.

El destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido clase Supply USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar, dijo el comunicado del Comando Sur, cuyas áreas de responsabilidad incluyen América Central, América del Sur y el Caribe. No especificó el lugar de la colisión.

"Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves y se encuentran en estado estable", afirmó.

El incidente está siendo investigado y ambos barcos han informado de que navegan con seguridad, añadió el comunicado.

El Wall Street Journal fue el primero en informar de que la colisión tuvo lugar cerca de Sudamérica, sin precisar aún la causa. (Reporte de Preetika Parashuraman y Rajveer Singh Pardesi en Bangalore; edición de Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)