Dos buques de la Marina de EE. UU. chocan en el Caribe y dejan dos militares heridos

WASHINGTON (AP) — Dos buques de la Marina estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el mar Caribe chocaron, lo que dejó a dos militares con heridas leves, informó el Comando Sur de Estados Unidos el jueves

El destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros. La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables

El comunicado militar indicó que dos integrantes del personal reportaron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Según el Comando Sur, los dos buques ahora navegan sin problema

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia naval en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines

El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, incautar petroleros sancionados y realizar una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos sensibles

The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra. La colisión más reciente de la Marina ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante justo a las afueras del canal de Suez, cerca de Port Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos

Una investigación difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado respecto al cronograma, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi una milla y media para detenerse después de parar los motores

